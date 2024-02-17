AK Parti Bolu ve Zonguldak'ta Belediye Meclis Üyelerini Seçiyor

Bolu'da Gerçekleşen Kritik Toplantı: AK Parti'nin Belediye Meclis Üyeleri Seçim Süreci

AK Parti'nin Bolu ve Zonguldak ilçelerinde belediye meclis üyelerini belirleme süreci, Bolu'da düzenlenen kritik bir toplantı ile devam ediyor. Bu toplantı, partinin bölgesel politikalarını şekillendirecek önemli kararların alındığı bir platform olarak dikkat çekiyor.

Stratejik Kararların Merkezi: Bolu

İstanbul Milletvekili ve AK Parti Grup Başkanvekili Fatma Betül Sayan'ın liderliğindeki toplantı, Bolu ve Zonguldak'tan parti yetkililerini ve adayları bir araya getiriyor. Zonguldak İl Başkanı Mustafa Çağlayan, İl Gençlik Kolları Başkanı Benhur Özübek, Kadın Kolları Başkanı Tülay Sayılı ve diğer önemli isimlerin katılımıyla, bölgesel siyasetin yönü belirleniyor.

Aday Seçimi: 20 Şubat'a Kadar Son Kararlar

Bolu ve Zonguldak'tan gelen 1000 civarında aday adayı arasından yapılacak seçimlerle belediye meclis üyeleri belirlenecek. Seçilen adaylar, 20 Şubat Salı günü ilçe seçim kurullarına teslim edilecek. Bu süreç, siyasi partilerin geçici belediye meclis üyeleri listesinin netleşmesini sağlayacak. Partiler, 23 Şubat'a kadar aday listelerini kesinleştirmek için yoğun bir çalışma yürütecek.

Liderlik ve Karar Alma Süreci

AK Parti'nin Bolu'da düzenlediği bu kritik toplantı, İstanbul Milletvekili Fatma Betül Sayan'ın başkanlığında gerçekleşiyor. Toplantı, bölgesel siyasetin geleceğini şekillendirecek kararların alınmasında merkezi bir rol oynuyor.