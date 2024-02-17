Bolu'da geleceğin mucitleri için Deneyap Teknoloji Atölyeleri kapılarını açıyor

Bolu'da, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın öncülüğünde, Türkiye'nin dört bir yanında genç yetenekleri teknolojiyle buluşturmayı hedefleyen Deneyap Teknoloji Atölyeleri, yeni dönem öğrencilerini bekliyor. 7 Şubat'ta başlayan başvuru süreci, 25 Şubat 2024'e kadar devam edecek. Bu atölyeler, robotikten yapay zekaya, nanoteknolojiden tasarım ve üretime kadar geniş bir yelpazede 11 farklı eğitim programı sunuyor.

Türkiye Genelinde Teknolojiye Adım Atın

81 ilde 139 Deneyap Teknoloji Atölyesi ile on binlerce öğrenciye ulaşmayı hedefleyen bu girişim, 2023 itibarıyla 15 bin 910 aktif öğrenciye ev sahipliği yapıyor ve bugüne kadar 2 bin 700 öğrenciyi mezun etti. 4 bin 541 eğitmenin görev aldığı atölyeler, eğitimde fırsat eşitliği ilkesiyle hareket ediyor, Türkiye'nin her köşesindeki çocuklara aynı imkanları sunuyor.

Başvuru ve Seçim Süreci Nasıl İşliyor?

Deneyap Teknoloji Atölyeleri'ne katılmak isteyen öğrenciler için üç aşamalı bir seçim süreci bulunuyor. İlk adım olarak "E-Sınava" katılan adaylar, başarılı olmaları halinde "Çevrim içi Eğitim ve Görev Tamamlama" aşamasına geçiyor. Son olarak, bu aşamayı da geçen öğrenciler "Uygulama Sınavı"na davet ediliyor. E-Sınav, adayların analitik düşünme, problem çözme ve kritik düşünme gibi becerilerini ölçmeyi amaçlıyor.

Eğitim İçeriği ve Fırsatlar

Deneyap Teknoloji Atölyeleri, öğrencilere teknoloji ve bilim alanında derinlemesine bilgi ve beceri kazandırmayı hedefliyor. Eğitimler, öğrencilerin proje tabanlı çalışmalar yaparak, teorik bilgilerini pratiğe dökmelerini sağlıyor. Atölyeler, öğrencilere tasarım ve üretimden, robotik kodlamaya, elektronik programlamadan, nesnelerin internetine kadar geniş bir eğitim spektrumu sunuyor.

Başvuru Yolları ve Katılım Koşulları

Deneyap Teknoloji Atölyelerine katılmak isteyen 4., 5., 8. sınıf ve lise öğrencileri, www.deneyap.org ve www.t3kys.com üzerinden başvuruda bulunabilir. Adaylar, başvuru sürecini ve sonuçlarını Kurumsal Yönetim Sistemi üzerinden takip edebilir.

Deneyap'ın Sunduğu Eşsiz Deneyim

Deneyap Teknoloji Atölyeleri, öğrencilere sadece teknoloji eğitimi sunmakla kalmıyor, aynı zamanda sosyal ve akademik gelişimlerine de katkıda bulunuyor. Öğrenciler, eğitimlerini tamamladıktan sonra, ulusal ve uluslararası yarışmalara katılma, proje şenliklerinde yer alma gibi fırsatlar elde ediyor. Bu süreç, öğrencilere özgüven kazandırıyor ve takım çalışması becerilerini geliştiriyor.