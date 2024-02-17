TÜİK’e göre Türkiye mutluluk diyarı

Türkiye'nin mutluluk haritası

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan 2023 Yaşam Memnuniyet Araştırması, Türkiye genelinde mutluluk oranlarının artışını gözler önüne seriyor. 2022 yılında yüzde 49,7 olan mutluluk oranı, 2023'te yüzde 52,7'ye yükselerek toplumda bir iyimserlik rüzgarının estiğini işaret ediyor. Bu artış, Türkiye'nin genelinde yaşam memnuniyetinin yükseldiğini gösteriyor.

Kadınlar ve evliler önde

Araştırma, kadınların ve evli bireylerin mutluluk oranlarının daha yüksek olduğunu ortaya koyuyor. Kadınların mutluluk oranı yüzde 55,1 ile erkeklere kıyasla daha yüksek. Evlilik de mutluluğu artıran önemli bir faktör olarak belirlenirken, evli bireylerin yaşam memnuniyeti, evli olmayanlara göre daha yüksek seviyelerde.

Gençlerin mutluluk seviyesi artıyor

18-24 yaş aralığındaki gençlerin mutluluk oranı, önceki yıla göre önemli bir sıçrama yaparak yüzde 54,0'a ulaştı. Bu oran, genç nüfus arasında artan iyimserliğin ve yaşamdan duyulan memnuniyetin bir göstergesi. Ancak, 55 yaş üstü bireylerde mutluluk oranlarında bir düşüş gözlemleniyor, bu da yaşamın ilerleyen dönemlerinde karşılaşılan zorlukların etkisini vurguluyor.

Aile ve sağlık: mutluluğun ana kaynakları

Türkiye'deki bireyler için mutluluğun en büyük kaynakları aile ve sağlık olarak belirleniyor. Aile, yüzde 69,9 oranıyla en önemli mutluluk kaynağı olurken, sağlıklı olmak da %69,5 ile hemen arkasından geliyor. Bu, toplumsal değerlerin ve önceliklerin net bir yansıması olarak kabul ediliyor.

Geleceğe umutlu bakış

Araştırma sonuçları, Türkiye'deki bireylerin %67,1'inin geleceğe umutlu baktığını gösteriyor. Bu oran, toplumun genelinde bir iyimserlik ve geleceğe dair pozitif bir bakış açısının olduğunu ortaya koyuyor. Umut seviyeleri cinsiyet açısından neredeyse eşit bir dağılım gösteriyor.

Ekonomik zorluklar ve hayat pahalılığı

Yaşam memnuniyetindeki artışa rağmen, hayat pahalılığı Türkiye'nin karşı karşıya olduğu en büyük sorun olarak öne çıkıyor. Ekonomik zorluklar ve mali sıkıntılar, bireylerin günlük yaşamlarını ve gelecek planlarını etkileyen önemli faktörler arasında yer alıyor. Bu durum, toplumun genel mutluluk seviyesi üzerinde baskı oluşturmayı sürdürüyor.

TÜİK'in 2023 Yaşam Memnuniyet Araştırması, Türkiye'de mutluluk ve yaşam memnuniyeti üzerine kapsamlı bir bakış sunarken, toplumsal ve ekonomik faktörlerin bireylerin duygusal ve psikolojik refahı üzerindeki etkilerini de detaylı bir şekilde inceliyor. Bu rapor, Türkiye'nin sosyal yapısını ve bireylerin yaşam kalitesini anlamak adına önemli veriler sağlıyor.