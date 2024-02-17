Bu hastalık çok ciddi kazalara yol açabilir!

Günlük yaşama etkileri

Nöroloji, göğüs hastalıkları ve KBB uzmanları, dikkat eksikliği, unutkanlık ve gündüz uyuma isteğinin bir hastalık olabileceğini belirtiyor. Gündüzleri artan uyuma isteği, dikkat eksikliği ve unutkanlık gibi belirtiler, uyku apnesinin sinyalleri olabilir. Uzmanlar, bu belirtilerin fark edilmesi durumunda vakit kaybetmeden bir hekime başvurulması gerektiğini vurguluyor.

Uyku Apnesi sendromunun araştırılması gereken durumlar

Yeterli uyku alındığı halde yorgun uyanmak ve gün içinde sürekli bir halsizlik hissi, uyku apnesi sendromunun en yaygın belirtileri arasında yer alıyor. Bu durumlar, özellikle nöroloji, göğüs hastalıkları ve KBB hekimleri tarafından değerlendirilmesi gerekiyor.Bu multidisipliner yaklaşım, hastalığın doğru teşhis ve tedavisinde kritik bir öneme sahip.

Uyku apnesinin iki ana çeşidi

Nöroloji Uzmanı Dr. Güven Arslan, uyku apnesinin iki temel türünü açıklıyor: santral ve obstrüktif. Santral uyku apnesi, beynin uyku merkeziyle ilgili problemlerden kaynaklanırken, obstrüktif uyku apnesi, hava yollarının daralması veya tıkanması sonucu meydana gelir. Her iki durum da, uyku kalitesini düşürerek gündüz uykululuğu, dikkat eksikliği ve hızlı yorulma gibi sorunlara yol açabilir.

Uyku apnesi teşhisinde multidisipliner yaklaşım

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Mehmethan Turan, uyku apnesi teşhisinde uykuda en az 10 saniye solunum durması ve apne-hipopne indeksinin belirli bir seviyenin üzerine çıkmasının önemli olduğunu belirtiyor. Uyku apnesi teşhis ve tedavisinde, sorunun beyinden mi yoksa boğaz ve burundan mı kaynaklandığının belirlenmesi gerektiğini vurguluyor. Bu ayrım, tedavi yönteminin belirlenmesinde kritik bir rol oynar.

Trafikteki riskler ve KBB uzmanının rolü

KBB Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Akif Somdaş, uyku apnesinin özellikle trafikte ciddi kazalara yol açabilecek dikkat eksikliği gibi riskler taşıdığını ifade ediyor. Obstrüktif uyku apnesi durumunda, burun tıkanıklığı gibi sorunlar operasyonla giderilebilir. Prof. Dr. Somdaş, uyku apnesi belirtileri gösteren kişilerin, uyku problemi açısından derhal bir hekime başvurması gerektiğini vurguluyor.

Uyku apnesiyle mücadelede erken teşhisin önemi

Uyku apnesi, tedavi edilmediğinde ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Acıbadem Kayseri Hastanesi uzmanlarının vurguladığı gibi, erken teşhis ve doğru tedavi yöntemleri, hastaların yaşam kalitesini önemli ölçüde artırabilir. Uyku apnesi belirtileri fark edildiğinde, multidisipliner bir yaklaşımla tedavi sürecinin başlatılması, bu rahatsızlığın üstesinden gelmede hayati önem taşır.