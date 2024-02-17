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Türkiye’de bulunan milyonlarca binada sizi bekleyen sinsi tehlikeye dikkat!

Resmi rakamlara göre yurt genelinde ruhsatlı 45 milyon bina var. Bu binaların % 60’ın haberimize konu olan sinsi ama can alıcı tehlikeyi içinde barındırıyor. Bu tehlike dünya çapında yılda en az 1500 kişinin ölümüne ya da sakat kalmasına neden oluyor.

Doğukan Demirci
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Türkiye’de bulunan milyonlarca binada sizi bekleyen sinsi tehlikeye dikkat! mask
Türkiye’de bulunan milyonlarca binada sizi bekleyen sinsi tehlikeye dikkat!
Türkiye’de bulunan milyonlarca binada sizi bekleyen sinsi tehlikeye dikkat!
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Türkiye'deki asansör kullanımı ve güvenliği üzerine kapsamlı bir haber… Dr. Serdar Ay'ın asansör kazaları, önleyici tedbirler ve düzenli bakımın önemi hakkında değerli önerileri. Güvenli bir asansör deneyimi için uygulanması gereken temel kurallar ve periyodik kontrolün önemi.

Türkiye’de bulunan milyonlarca binada sizi bekleyen sinsi tehlikeye dikkat!

Asansörlerin hayatımızdaki yeri

Modern şehir yaşamının ayrılmaz bir parçası haline gelen asansörler, özellikle yoğun kentleşme yaşanan bölgelerde vazgeçilmezdir. Dr. Serdar Ay, asansörlerin güvenliğinin, arızalarının nasıl ciddi sorunlara yol açabileceğinin altını çiziyor. Bu nedenle, asansörlerin düzgün çalışır durumda olması gerektiğine dikkat çekiyor.

Türkiye’de bulunan milyonlarca binada sizi bekleyen sinsi tehlikeye dikkat!

Türkiye'de asansör istatistikleri ve kazaların analizi

Dr. Serdar Ay, Türkiye'de 800 bin civarında asansör bulunduğunu ve bu sayının günümüzde 1 milyona yaklaştığını belirtiyor. 2012 yılından bu yana asansör sayısındaki artış, güvenlik ve bakımın daha da önem kazanmasına neden oluyor. Kazaların büyük bir kısmının kullanıcı hatalarından kaynaklandığına işaret ediliyor, bu da bilinçlendirme ve eğitimin önemini vurguluyor.Türkiye’de bulunan milyonlarca binada sizi bekleyen sinsi tehlikeye dikkat!

Asansör kazaları: kullanıcı ve işçi kazaları

Asansör kazaları, kullanıcı ve işçi kazaları olarak iki ana kategoriye ayrılıyor. Dr. Ay, 2010-2020 yılları arasında Türkiye'de meydana gelen asansör kazalarının %74'ünün kullanıcı kaynaklı, yüzde 26'sının ise işçi kazaları olduğunu açıklıyor. Bu istatistikler, güvenlik önlemlerinin her iki grup için de ne kadar hayati olduğunu gösteriyor.Türkiye’de bulunan milyonlarca binada sizi bekleyen sinsi tehlikeye dikkat!

Güvenli asansör kullanımı için öneriler

Asansör kullanırken dikkat edilmesi gerekenler arasında acele etmemek, kontrollü hareket etmek, kapısı olan asansörleri tercih etmek, belirlenen kapasiteye uymak ve asansör içinde şakalaşmamak gibi önlemler bulunuyor. Bu basit ama etkili kurallar, kazaların önüne geçilmesinde büyük rol oynar.Türkiye’de bulunan milyonlarca binada sizi bekleyen sinsi tehlikeye dikkat!

Acil durumlarda asansör kullanımı

Dr. Serdar Ay, deprem ve yangın gibi acil durumlarda asansör kullanımının tehlikelerine dikkat çekiyor. Ayrıca, pandemi gibi bulaşıcı hastalık risklerinde asansörlerde sosyal mesafenin korunmasının önemini vurguluyor. Bu tavsiyeler, kullanıcıların güvenliğini artırmayı amaçlıyor.Türkiye’de bulunan milyonlarca binada sizi bekleyen sinsi tehlikeye dikkat!

Asansör bakımı ve kontrolünün önemi

Asansörlerin güvenliği, düzenli bakım ve kontrollerle sağlanır. Dr. Ay, A tipi muayene kuruluşları tarafından gerçekleştirilmesi gereken bu kontrollerin, asansörlerin güvenli kullanımını garantilediğini belirtiyor. Kusur durumlarını gösteren bilgi etiketlerinin asansör kabinleri ve duraklarda görünür yerlere yerleştirilmesi, kullanıcıların bilgilendirilmesi açısından kritik önem taşır. Bu uygulamalar, asansör güvenliğinin temelini oluşturur.

 

17 Şub 2024 - 17:00 - Gündem

Mahreç  Doğukan Demirci

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