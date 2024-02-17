Bolu'nun ulaşım haritasını yeniden çizen projeler

Bolu'ya modern ulaşımın gelişi

Milliyetçi Hareket Partisi'nin Bolu Belediye Başkan adayı İlhan Durak, şehrin ulaşım altyapısını temelden dönüştürecek bir dizi yenilikçi proje sunuyor. Durak'ın öncülüğünde Bolu, trafik sıkışıklığından arınmış, daha akıcı ve güvenli bir ulaşım ağına kavuşmayı hedefliyor. Bu projeler, Bolu'nun ulaşım altyapısını modern standartlara taşıyacak ve şehrin genel yaşam kalitesini artıracak.

Köprülü kavşaklar: trafik akışını rahatlatma hamlesi

İlhan Durak'ın planladığı en önemli projelerden biri, D-100 Karayolu üzerinde üç stratejik noktada köprülü kavşaklar inşa etmek. Bu kavşaklar; Adliye/Sanayi, Gölyüzü ve Gölköy Üniversite bölgelerinde trafik akışını önemli ölçüde iyileştirecek. Bu hamle, Bolu'da trafik güvenliğini artırırken, vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştıracak.

Tramvay hattı

Durak'ın vizyon projelerinden bir diğeri, Anıt Park ve Millet Bahçesi arasında, 5,5 km uzunluğunda bir tramvay hattı kurmak. Bu proje, Borazanlar Mahallesi ve Kalıcı Konutlar güzergahını kapsayacak şekilde planlanmıştır. Tramvay hattı, Bolu'nun ulaşımını çevre dostu bir yönde genişletirken, şehir içi ulaşımın modernizasyonunu da sağlayacak.

Akıllı ulaşım sistemleri

"Trafiksiz Bolu" idealiyle, Durak akıllı ulaşım sistemlerine büyük önem veriyor. Yeni bir ulaşım master planı geliştirerek, şehir içi trafiği azaltmayı ve toplu taşıma kapasitesini artırmayı hedefliyor. Bu yaklaşım, Bolu'da daha verimli ve konforlu bir ulaşım deneyimi sunacak.

Bolu Mobil ve BOLBİS

Durak'ın projeleri arasında, "Bolu Mobil" uygulamasıyla toplu taşıma ve taksilerin entegrasyonu yer alıyor. Bu uygulama, vatandaşların ulaşım araçlarının konumlarına kolayca erişimini sağlayacak. Ayrıca, "Bolbis Projesi" ile şehir genelinde bisiklet kullanımını teşvik edecek bisiklet istasyonları kurulacak.

Bolu'nun ulaşım yenilenmesi

İlhan Durak'ın liderliğindeki bu projeler, Bolu'da yaşayanlar için yeni bir dönemi müjdeliyor. Köprülü kavşaklar, tramvay hattı, akıllı ulaşım sistemleri, Bolu Mobil uygulaması ve Bolbis projesi ile Bolu, modern, erişilebilir ve sürdürülebilir bir ulaşım ağına kavuşacak. Durak'ın bu yenilikçi projeleri, Bolu'yu ulaşım konusunda bir model şehir haline getirme potansiyeline sahip.