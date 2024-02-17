2024’de okul yöneticilerini belirleyecek sınav yarın yapılacak

MEB-EKYS Sınavının Önemi ve Tarihi

Milli Eğitim Bakanlığı, okulların yönetim kadrolarını güçlendirmek amacıyla Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2024-MEB-EKYS) düzenliyor. Bu sınav, 18 Şubat 2024 Pazar günü, Türkiye genelinde eş zamanlı olarak yapılacak. Sınav, okul müdürü ve müdür yardımcısı pozisyonları için adayları belirleyecek kritik bir adımı temsil ediyor.

Sınavın uygulanacağı zaman ve mekânlar

2024-MEB-EKYS, sabah 10.15'te başlayacak ve öğleden sonra 12.45'te sona erecek. Türkiye'nin dört bir yanındaki 50 ilde, 52 sınav merkezi, 187 bina ve 2 bin 180 salonda gerçekleştirilecek bu önemli sınav, 64 bin 127 adayı ağırlayacak.

Sınav görevlileri ve süreç

Sınav sürecinde, emniyet görevlileri de dahil olmak üzere toplam 8 bin 704 kişi görev alacak. Bu, sınavın sorunsuz bir şekilde yürütülmesi için büyük bir ekip çalışmasını gösteriyor. Adaylara, sınavda başarı göstermeleri için 80 soru sorulacak ve 150 dakika cevaplama süresi verilecek. Engelli adaylar için ise 30 dakika ek süre sağlanacak, bu da herkesin adil bir şans elde etmesini sağlayacak.

Kimlik ve sınav giriş koşulları

Sınav günü, T.C. kimlik kartını kaybeden veya nüfus cüzdanı olmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri açık olacak. Bu, adayların sınav günü herhangi bir kimlik sorunu yaşamamaları için önemli bir kolaylık sağlıyor.

Sınav sonuçlarının açıklanması

ÖSYM takvimine göre, 2024-MEB-EKYS sonuçları 8 Mart 2024 tarihinde adaylarla paylaşılacak. Bu, adayların geleceklerini şekillendirecek önemli bir tarih olarak öne çıkıyor. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte, başarılı adaylar okul yöneticisi pozisyonları için görevlendirilecek.

2024-MEB-EKYS, Türkiye'nin eğitim yönetimi alanında kalifiye yöneticileri belirlemek için önemli bir adımdır. Bu sınav, adayların bilgi ve becerilerini ölçerken, eğitim kurumlarının da en uygun yöneticilerle donatılmasını sağlayacak. Adaylar ve eğitim camiası için heyecan verici bir süreç olan bu sınav, eğitim kalitesinin artırılmasında kritik bir role sahip.