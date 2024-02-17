Çiftçilere altın değerinde tavsiyeler

Sertifikasız tohumların riskleri

Ziraat Mühendisi Rasim Yılmaz, çiftçilik sektöründe sertifikasız tohum kullanımının yaygın risklerine dikkat çekiyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından denetlenmeyen tohumların, çimlenme garantisi olmaksızın, yabancı ot tohumları içermesi ve hastalıklara karşı dayanıksız olması gibi sorunlara yol açtığını belirtiyor. Bu durumun, çiftçilerin ürün verimliliği ve kalitesinde ciddi kayıplara neden olduğunu vurguluyor.

Sertifikalı tohumun çiftçilikteki rolü

Yılmaz, sertifikalı tohum kullanımının, çiftçilikte verim ve kaliteyi artırmanın anahtarı olduğunu ifade ediyor. Sertifikalı tohumların, Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü tarafından verildiğini ve bu tohumların, içerisinde yabancı ot tohumları olmadan, yeni üretilmiş ve üzerinde üretim yılı gibi önemli bilgileri barındırdığını belirtiyor. Bu özelliklerin, çiftçilerin yüksek verim ve kaliteli ürün elde etmelerini sağladığını açıklıyor.

Çiftçilere özel tavsiyeler

Yılmaz, çiftçilere, sertifikalı tohum kullanımının yanı sıra, tohum satın alırken dikkatli olmaları gerektiğini tavsiye ediyor. Yırtık ambalajlar, üzerinde sertifikası olmayan veya tarihi geçmiş tohumların kullanılmaması gerektiğini, tanınmayan bayilerden tohum alınmamasının önemini vurguluyor. Bu önerilerin, çiftçilerin kalite ve verim kaybı yaşamamaları için kritik öneme sahip olduğunu belirtiyor.

Yüksek verim ve kalite için anahtar: sertifikalı tohum

Yılmaz, patates, fasulye, buğday, arpa, mısır, yonca, pancar gibi yoğun olarak üretilen ürünlerde sertifikalı tohum kullanımının özellikle önemli olduğunu belirtiyor. Sertifikalı tohumların, çiftçilerin dikkat etmesi gereken en önemli konu olduğunu ve yüksek verim ile kaliteli ürün elde etmenin anahtarını sunduğunu ifade ediyor.

Çiftçilikte başarıya giden yol

Ziraat Mühendisi Rasim Yılmaz'ın uyarıları, çiftçilikte başarının anahtarının doğru tohum seçimi olduğunu gösteriyor. Sertifikalı tohum kullanımı, hem verim hem de kalite açısından çiftçilere büyük avantajlar sağlıyor. Yılmaz'ın tavsiyeleri, çiftçilerin sertifikasız tohum kullanımının getirebileceği risklerden kaçınarak, üretimlerini sürdürülebilir bir şekilde artırmalarını sağlayacak değerli bilgiler içeriyor.

Sertifikalı Tohum Nedir?

Sertifikalı tohum, tarla ve laboratuvar kontrolleriyle yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından onaylanmış, fiziksel, genetik ve biyolojik özellikleri belirlenmiş, çeşit saflığı ve adı net olarak tanımlanmış belgeli tohumdur. Bu tohumlar, tarımsal üretimde kalite ve verimliliği artırmak için çiftçilere sunulan en güvenilir seçenektir.

Neden Sertifikalı Tohum Kullanmalıyız?

Sertifikalı tohum kullanımının birçok avantajı bulunmaktadır. Bu tohumlar, eş zamanlı çıkış ve gelişim göstererek sulama, çapalama ve ilaçlama gibi tarımsal işlemlerin tam verimle yapılmasını sağlar. Ayrıca, hasadın kolaylaşması, ürünün pazar değerinin yükselmesi ve satışının kolaylaşması gibi ekonomik faydalar sunar.