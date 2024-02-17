Bolu Osmanlı mirası: Merkez İmaret Camii

Osmanlı mirası: İmaret Camii
Bolu Valiliği, resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla İmaret Camii'nin görkemli mimarisi ve benzersiz tarihiyle ilgi çektiğini belirtti. Caminin II. Abdülhamid dönemine ait nakışlı ahşap tavanı ve tuğla-taş işçiliğiyle öne çıktığı ifade edildi. Ayrıca, caminin cümle kapısında yer alan sülüs yazılı kartuş ve kuzeybatı köşedeki tuğla minaresi de vurgulandı.
Valilik’ten camiye davet
Bolu Valiliği, bu önemli yapıyı ziyaretçilerini geçmişe doğru bir yolculuğa çıkarmak için bir fırsat olarak gördüğünü dile getirdi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.