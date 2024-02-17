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Bolu Osmanlı mirası: Merkez İmaret Camii

Bolu Valiliği, Osmanlı'nın izlerini taşıyan İmaret Camii'nin tarihsel önemine dikkat çekti. Şemsi Ahmet Paşa tarafından 16. yüzyılda inşa edilen bu cami, ilimizin kültürel zenginliğinin önemli bir simgesi olmayı yüzyıllardır sürdürüyor.

Doğukan Demirci
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Bolu Osmanlı mirası: Merkez İmaret Camii mask
Bolu Osmanlı mirası: Merkez İmaret Camii
Bolu Osmanlı mirası: Merkez İmaret Camii
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Osmanlı mirası: İmaret Camii

Bolu Valiliği, resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla İmaret Camii'nin görkemli mimarisi ve benzersiz tarihiyle ilgi çektiğini belirtti. Caminin II. Abdülhamid dönemine ait nakışlı ahşap tavanı ve tuğla-taş işçiliğiyle öne çıktığı ifade edildi. Ayrıca, caminin cümle kapısında yer alan sülüs yazılı kartuş ve kuzeybatı köşedeki tuğla minaresi de vurgulandı.

Bolu Osmanlı mirası: Merkez İmaret Camii

Valilik’ten camiye davet

Bolu Valiliği, bu önemli yapıyı ziyaretçilerini geçmişe doğru bir yolculuğa çıkarmak için bir fırsat olarak gördüğünü dile getirdi.Bolu Osmanlı mirası: Merkez İmaret Camii
# Medya

17 Şub 2024 - 20:00 - Gündem

Mahreç  Doğukan Demirci

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