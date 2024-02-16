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Yeni Xbox konsolu Türkiye’de: İşte özellikleri!

Microsoft, yeni nesil Xbox Series X ile teknik devrim vaadiyle oyun dünyasını sarsmaya hazırlanıyor. Yeniden tasarlanmış konsol ve denetleyici, çoklu platform oyunları ve hibrit konsol söylentileri ile dikkat çekiyor.

Osman Aykan
Osman Aykan Tüm Haberleri
Yeni Xbox konsolu Türkiye’de: İşte özellikleri! mask
Yeni Xbox konsolu Türkiye’de: İşte özellikleri!
Yeni Xbox konsolu Türkiye’de: İşte özellikleri!
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Microsoft, oyun dünyasını sarsacak yeni bir adım atarak, teknoloji ve tasarım harikası yeni nesil Xbox konsolu ile oyuncuların karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Yeni Xbox Series X, önceki modellerin çok ötesinde bir performans ve tasarım anlayışı ile geliştirildi.

Yeni Xbox konsolu Türkiye’de: İşte özellikleri!

Yenilikçi tasarım

Yenilikçi denetleyici tasarımı ve konsolun yeniden tasarlanmış silindirik formu, Microsoft'un donanım üzerindeki iddialı hamlesinin bir göstergesi olarak öne çıkıyor. Bu yenilikler, Xbox'ın 2026'da yeni nesil konsollar konusundaki tartışmaları alevlendirmesinin yanı sıra, bu sonbaharda piyasaya sürülmesi planlanan ürünlerin merakla beklenmesine neden oluyor.

Yeni Xbox konsolu Türkiye’de: İşte özellikleri!

Oyun dünyasında çığır açan adımlar

Microsoft, oyun sektöründe de önemli yeniliklere imza atmaya hazırlanıyor. Şirket, uzun süredir devam eden ve belirli Xbox'a özel oyunların rakip platformlara taşınacağına dair söylentilere son noktayı koydu. Bu yıl içerisinde dört isimsiz oyunun farklı platformlarda oyuncularla buluşacağı doğrulandı. Bu hamle, oyunların çoklu platform desteği ile daha geniş bir kitleye ulaşmasını sağlayacak.

Yeni Xbox konsolu Türkiye’de: İşte özellikleri!

Teknik atılımın yeni adresi

Xbox başkanı Sarah Bond, Microsoft'un yeni nesil yol haritasına büyük yatırımlar yaptığını ve odak noktasının şimdiye kadar görülmemiş bir teknik atılım gerçekleştirmek olduğunu belirtti. Bu açıklama, son nesillerdeki grafiksel gelişmelerin sınırlı kalması nedeniyle, Microsoft'un vaat ettiği büyük teknik sıçramanın ne derece etkileyici olacağına dair beklentileri artırıyor.

Yeni Xbox konsolu Türkiye’de: İşte özellikleri!

Hibrit konsol söylentileri ve taşınabilir oyun deneyimi

Yeni nesil Xbox hakkındaki söylentiler, bir hibrit konsolun yanı sıra, geleneksel bir ev konsolu modelinin de geliştirilme ihtimalini güçlendiriyor. Phil Spencer'ın taşınabilir oyun cihazlarına olan ilgisini ve Nintendo'nun Switch modelinden öğrenilen dersleri dile getirmesi, Microsoft'un bu alanda da iddialı adımlar atabileceğinin sinyallerini veriyor.

Yeni Xbox konsolu Türkiye’de: İşte özellikleri!

Yenilikçi denetleyici ve tasarım değişiklikleri

Yeni nesil Xbox, PlayStation 5'in DualSense'ine benzer dokunsal geri bildirime sahip bir kontrol cihazı ile donatılacak. Ayrıca, disk sürücüsü olmayan yeni bir silindirik tasarıma sahip Xbox Series X ve yeniden tasarlanmış bir Xbox Series S'nin varlığı da söylentiler arasında. Bu yenilikler, Microsoft'un oyun ve donanım konusunda ne kadar yenilikçi ve iddialı adımlar attığının bir göstergesi.

Yeni Xbox konsolu Türkiye’de: İşte özellikleri!

 

# teknoloji

16 Şub 2024 - 17:45 - Spor

Mahreç  Osman Aykan

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