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Bolu'da gerçekleşen Genç Erkekler Futsal İl Birinciliği'nde şampiyon belli oldu!

Bolu'da gerçekleşen Genç Erkekler Futsal İl Birinciliği'nde Bolu Atatürk Anadolu Lisesi, Gerede Fen Lisesi maçında şampiyon oldu. Disiplin ve özveriyle dolu mücadeleleriyle dikkat çeken maç, Bolu'nun futsal başarısını taçlandırdı.

Osman Aykan
Osman Aykan Tüm Haberleri
Bolu'da gerçekleşen Genç Erkekler Futsal İl Birinciliği'nde şampiyon belli oldu! mask
Bolu'da gerçekleşen Genç Erkekler Futsal İl Birinciliği'nde şampiyon belli oldu!
Bolu'da gerçekleşen Genç Erkekler Futsal İl Birinciliği'nde şampiyon belli oldu!
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Bolu'da düzenlenen Genç Erkekler Futsal İl Birinciliği, nefes kesen bir final maçıyla son buldu. Bolu Atatürk Anadolu Lisesi ve Gerede Fen Lisesi arasında gerçekleşen bu mücadele, futsal severler için unutulmaz anlara sahne oldu.

Bolu'da gerçekleşen Genç Erkekler Futsal İl Birinciliği'nde şampiyon belli oldu!

Bolu'da futsal heyecanı

Okul Sporları Daire Başkanlığı'nın 2024 yılı faaliyet programı kapsamında düzenlenen ve 24 okulun katıldığı Genç Erkekler Futsal İl Birinciliği'nde, Bolu Atatürk Anadolu Lisesi şampiyon olarak tüm dikkatleri üzerine çekti.

Bolu'da gerçekleşen Genç Erkekler Futsal İl Birinciliği'nde şampiyon belli oldu!

Finalin kazananı belli oldu

17 Temmuz Spor Salonu'nda gerçekleştirilen final maçında, her iki takım da kıyasıya bir mücadele sergiledi. Bolu Atatürk Anadolu Lisesi, maçın ilk yarısını 3-0 gibi etkileyici bir skorla önde tamamladı. İkinci yarıda da üstünlüğünü koruyan takım, maçı 5-1 kazanarak şampiyonluğunu ilan etti.

Bolu'da gerçekleşen Genç Erkekler Futsal İl Birinciliği'nde şampiyon belli oldu!

Disiplin ve özveri

Bolu Atatürk Anadolu Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Musa Kartal, turnuva boyunca takımının gösterdiği özveri ve disiplinin altını çizdi. Kartal, takımının 2 ay süren zorlu turnuva boyunca rakiplerine karşı üstün bir oyun sergilediğini ve grup maçları için Kocaeli'ne gitmeyi hedeflediklerini belirtti.

Bolu'da gerçekleşen Genç Erkekler Futsal İl Birinciliği'nde şampiyon belli oldu!

Bolu'nun Futsal başarısı

Bolu Atatürk Anadolu Lisesi'nin bu şampiyonluğu, takım için sadece bir başarı değil, aynı zamanda ilerleyen turnuva için de büyük bir motivasyon kaynağı oldu. Bu başarı, gelecek yarışmalar için de umut verici bir işaret olarak değerlendiriliyor.

Bolu'da gerçekleşen Genç Erkekler Futsal İl Birinciliği'nde şampiyon belli oldu!

# spor

17 Şub 2024 - 10:05 Bolu- Spor

Mahreç  Osman Aykan

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