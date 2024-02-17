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Boluspor'un heyecan dolu 4 haftalık maratonu belli oldu

Boluspor'un Trendyol 1. Lig'deki 24-27. hafta maç programı netleşti! Erzurumspor, Göztepe, Bitexen Giresunspor ve Bodrumspor ile kritik karşılaşmalar bekleniyor.

Osman Aykan
Osman Aykan Tüm Haberleri
Boluspor'un heyecan dolu 4 haftalık maratonu belli oldu mask
Boluspor'un heyecan dolu 4 haftalık maratonu belli oldu
Boluspor'un heyecan dolu 4 haftalık maratonu belli oldu
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Trendyol 1. Lig'de futbol severlerin merakla beklediği 24., 25., 26. ve 27. hafta maç programları kesinleşti. Özellikle Boluspor taraftarları için önem taşıyan bu dört haftalık periyot, takımın ligdeki konumunu büyük ölçüde etkileyecek. Peki, Boluspor bu kritik dönemde hangi takımlarla karşı karşıya gelecek?

Boluspor'un heyecan dolu 4 haftalık maratonu belli oldu

Boluspor evinde Dadaşları ağırlıyor

24. hafta mücadelesinde, 25 Şubat Pazar günü saat 16:00'da, Boluspor'un kendi evinde Erzurumspor'u ağırlayacağı maçla başlıyor. Bu maç, Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanacak ve kırmızı beyazlılar için ligin kritik dönemeçlerinden biri olacak.

Boluspor'un heyecan dolu 4 haftalık maratonu belli oldu

Boluspor İzmir deplasmanında

25. haftanın mücadelesi, 3 Mart Pazar günü saat 16:00'da İzmir'de, Göztepe'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek. Göztepe-Boluspor maçı, Gürsel Aksel Stadyumu'nda futbolseverlere heyecan dolu anlar yaşatacak.

Boluspor'un heyecan dolu 4 haftalık maratonu belli oldu

Bolu'da ışıklar altında karşılaşma

26. hafta mücadelesinde temsilcimiz, 8 Mart Cuma günü saat 20:00'de, Bolu Atatürk Stadyumu'nda ışıklar altında Bitexen Giresunspor'u konuk edecek. Bu maç, hafta içi bir gün oynanacak olan tek karşılaşma olarak dikkat çekiyor.

Boluspor'un heyecan dolu 4 haftalık maratonu belli oldu

Boluspor’un zorlu deplasmanı

27. hafta maçında, Boluspor 17 Mart Pazar günü saat 13:30'da Bodrumspor'un konuğu olacak. Bu zorlu deplasman maçı, Bodrum İlçe Stadyumu'nda gerçekleşecek.

Boluspor'un heyecan dolu 4 haftalık maratonu belli oldu

Boluspor'un lig yolculuğunda belirleyici dört hafta

Bu dört haftalık periyot, Boluspor için zirveye oynama arzusunda geniş önem taşıyor. Takımın performansı, bu kritik dönemde alacağı sonuçlarla daha net bir şekil alacak. Boluspor taraftarları, takımlarının bu zorlu virajı başarıyla geçmesini umuyor.

Boluspor'un heyecan dolu 4 haftalık maratonu belli oldu

 

# pazar, izmir, boluspor, erzurumspor

17 Şub 2024 - 10:50 Bolu- Spor

Mahreç  Osman Aykan

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