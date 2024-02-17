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Manisa FK teknik direktörü Mustafa Dalcı, Göztepe'ye teşekkür etti

Manisa FK Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, Göztepe ile 0-0 berabere kaldıkları maç sonrası sahanın mükemmel zemini için teşekkür etti. Dalcı, futbolun güzel sahada daha iyi oynandığını belirtti.

İhlas Haber Ajansı
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Manisa FK teknik direktörü Mustafa Dalcı, Göztepe'ye teşekkür etti mask
Manisa FK teknik direktörü Mustafa Dalcı, Göztepe'ye teşekkür etti
Manisa FK teknik direktörü Mustafa Dalcı, Göztepe'ye teşekkür etti
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Manisa Futbol Kulübü Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında deplasmanda Göztepe ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından önemli açıklamalarda bulundu. Göztepe'nin ev sahipliği yaptığı karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Dalcı, karışık duygular içinde olduğunu belirtti ve sahanın mükemmel zemini için Göztepe ekibine teşekkürlerini iletti.

Manisa FK teknik direktörü Mustafa Dalcı, Göztepe'ye teşekkür etti

Karışık duygular ve puan sevinci

Dalcı, "Kazandığımız bir puana sevineyim mi, yoksa kaçırdığımız üç puana mı üzüleyim, gerçekten karışık duygular içerisindeyim" dedi. Teknik direktör, kaçan üç puanın üzüntüsünü yaşarken, zorlu deplasmanda alınan bir puanın önemini ve takımının gösterdiği mücadeleyi övgüyle anlattı. Bu bağlamda, müsabakadan puanla ayrılmanın mutluluk verici olduğunu ve oyuncularını kutladığını ifade etti.

Manisa FK teknik direktörü Mustafa Dalcı, Göztepe'ye teşekkür etti

"Süper Lig standartlarında bir sahada oynadık"

Mustafa Dalcı, Türkiye'de Süper Lig dahil birçok sahanın zemin kalitesi konusunda eleştirildiği bir dönemde, Göztepe'nin sahasının mükemmelliğine dikkat çekti. "Bu sağlıklı ortamı, bu muhteşem zemini hazırlayan çimci ekibine çok teşekkür ediyorum" diyerek, kaliteli bir futbol sahasının önemine vurgu yaptı. Futbolun güzel sahada daha iyi oynandığını belirten Dalcı, Göztepe yönetimini ve saha bakım ekibini başarılarından dolayı tebrik etti.

Manisa FK teknik direktörü Mustafa Dalcı, Göztepe'ye teşekkür etti

Futbol ve sahaların önemi

Dalcı'nın açıklamaları, Türkiye futbol liglerinde saha zeminlerinin kalitesinin futbol kalitesi üzerindeki etkisini bir kez daha gündeme getirdi. İyi bakılmış ve kaliteli zeminlerin, müsabakaların daha rekabetçi ve estetik açıdan zengin geçmesini sağladığına dair bir örnek teşkil etti. Göztepe'nin ev sahipliği yaptığı bu maç, diğer kulüplere de zemin kalitesine önem vermeleri konusunda dolaylı bir çağrı niteliğinde oldu.

Manisa FK teknik direktörü Mustafa Dalcı, Göztepe'ye teşekkür etti

 

# zengin

17 Şub 2024 - 11:00 İzmir- Spor

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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