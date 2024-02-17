Manisa FK teknik direktörü Mustafa Dalcı, Göztepe'ye teşekkür etti

Manisa Futbol Kulübü Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında deplasmanda Göztepe ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından önemli açıklamalarda bulundu. Göztepe'nin ev sahipliği yaptığı karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Dalcı, karışık duygular içinde olduğunu belirtti ve sahanın mükemmel zemini için Göztepe ekibine teşekkürlerini iletti.

Karışık duygular ve puan sevinci

Dalcı, "Kazandığımız bir puana sevineyim mi, yoksa kaçırdığımız üç puana mı üzüleyim, gerçekten karışık duygular içerisindeyim" dedi. Teknik direktör, kaçan üç puanın üzüntüsünü yaşarken, zorlu deplasmanda alınan bir puanın önemini ve takımının gösterdiği mücadeleyi övgüyle anlattı. Bu bağlamda, müsabakadan puanla ayrılmanın mutluluk verici olduğunu ve oyuncularını kutladığını ifade etti.

"Süper Lig standartlarında bir sahada oynadık"

Mustafa Dalcı, Türkiye'de Süper Lig dahil birçok sahanın zemin kalitesi konusunda eleştirildiği bir dönemde, Göztepe'nin sahasının mükemmelliğine dikkat çekti. "Bu sağlıklı ortamı, bu muhteşem zemini hazırlayan çimci ekibine çok teşekkür ediyorum" diyerek, kaliteli bir futbol sahasının önemine vurgu yaptı. Futbolun güzel sahada daha iyi oynandığını belirten Dalcı, Göztepe yönetimini ve saha bakım ekibini başarılarından dolayı tebrik etti.

Futbol ve sahaların önemi

Dalcı'nın açıklamaları, Türkiye futbol liglerinde saha zeminlerinin kalitesinin futbol kalitesi üzerindeki etkisini bir kez daha gündeme getirdi. İyi bakılmış ve kaliteli zeminlerin, müsabakaların daha rekabetçi ve estetik açıdan zengin geçmesini sağladığına dair bir örnek teşkil etti. Göztepe'nin ev sahipliği yaptığı bu maç, diğer kulüplere de zemin kalitesine önem vermeleri konusunda dolaylı bir çağrı niteliğinde oldu.