Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov’dan Manisa FK maçı değerlendirmesi

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, Manisa FK ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından takımın performansını ve hedeflerini değerlendirdi. Mücadele ve çalışma vurgusu yaptı.

Göztepe'nin evinde Manisa FK'yı ağırladığı karşılaşma, golsüz eşitlikle sonuçlandı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Stoilov, karşılaşmayı "Zor bir maçtı. Futbol kalitesinden çok mücadeleye dayalı bir maç yaşadık" sözleriyle özetledi. Maçın zorlu başlangıcına dikkat çeken Stoilov, takımının mücadele ruhundan memnun olduğunu belirtti.

Kaçan fırsatlar ve son kararlar

Göztepe'nin Bulgar teknik direktörü, maç boyunca yakalanan fırsatlara rağmen skoru değiştirecek golleri bulamamaktan duyduğu üzüntüyü dile getirdi. "Maçın ilerleyen dakikalarında fırsatlar yakaladık fakat maalesef bunları gole çeviremedik" diyen Stoilov, özellikle maçın son anlarında verilen yanlış kararları eleştirdi. Pas ve şut tercihlerinde yapılan hataların gol bulma şanslarını azalttığını vurguladı.

Hedefe odaklanma ve çalışmalar

Stoilov, takımın net bir hedefe sahip olduğunu ve bu hedef doğrultusunda çalışmalarına devam edeceklerini ifade etti. "Puan kaybı bizim için iyi değil ama bu yaşanabiliyor. Çalışmaya devam edeceğiz" diyerek motivasyonlarının yüksek olduğunu belirten Göztepe'nin çalıştırıcısı, daha özgüvenli ve hata yapmadan yollarına devam etmeyi hedeflediklerini söyledi.