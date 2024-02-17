Boluspor Tuzlaspor deplasmanında son dakika güldü

Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında futbol severler, Tuzlaspor ile Boluspor arasında nefes kesen bir mücadeleye şahit oldular. Deplasmanda Tuzlaspor’u ağırlayan Boluspor, rakibini 2-1 mağlup ederek kritik puanlar kazandı. Maçın her dakikası, futbol tutkunları için unutulmaz anlara sahne oldu.

İlk Gol Boluspor'dan Geldi

Maçın henüz 10. dakikasında Boluspor, Tunahan Çiçek'in mükemmel bir serbest vuruş pasıyla öne geçti. Ceza sahası içi sol çaprazında kaleciyle karşı karşıya kalan Avramovski'nin vuruşu, topu ağlarla buluşturdu ve skoru 0-1'e taşıdı. Bu gol, Boluspor'a maçın erken dakikalarında önemli bir avantaj sağladı.

Tuzlaspor Penaltıyla Eşitliği Sağladı

30. dakikada Novikovas'ın ceza sahasına yaptığı orta, Boluspor savunmasından sekti ve top Tidiany'nin önünde kaldı. Tidiany'nin yerde kalması sonucu hakem Yasin Kol, penaltı noktasını işaret etti. Penaltı atışını kullanan Mamba, topu sol tarafa göndererek skoru 1-1'e getirdi ve Tuzlaspor için umutları yeşertti.

Boluspor’dan Kaçan Fırsatlar

Maçın ikinci yarısında her iki takım da galibiyet için baskısını artırdı. 49. dakikada Tunahan Çiçek'in derin pasıyla hareketlenen Anıl Koç, ceza sahası içi sağ çaprazından yaptığı vuruşla topu az farkla dışarıya gönderdi.

Son Dakika Gelen Mutluluk

Maçın son dakikalarına girilirken, 89. dakikada Boluspor'un kullandığı kornerde, Onur Ulaş'ın arka direkte yaptığı dokunuş maçın kaderini belirledi. Bu dokunuş, topu Tuzlaspor ağlarına gönderdi ve skoru 1-2'ye taşıyarak Boluspor'a galibiyeti getirdi.

Hakemler ve takım kadroları

Karşılaşmanın Yasin Kol, Kadir Beyaz, Emre Doğu oldu.

Tuzlaspor’un kadrosu: Kurtuluş Yurt, Mehmet Zahit Çınar (Sadık Baş dk. 82), Gökhan Akkan, Gameli, Çağrı Giritlioğlu, Hikmet Çiftçi, Tidiany, Stankovski (Muhammed Akarslan dk. 67), Novikovas, Mehmet Coşkun, Mamba (Ahmethan Köse dk. 78)

Boluspor’un kadrosu: Çağlar Akbaba, Anıl Koç (Hakan Bilgiç dk. 67), Oulare, Posmac, Onur Ulaş, Ercan Coşkun (Berk Yıldız dk. 85), Jefferson (Hüsamettin Yener dk. 84), Kubilay Sönmez (İshak Karaoğul dk. 81), Avramovski, Tunahan Çiçek (İskandarli dk. 81), Gigic

Karşılaşmanın diğer öne çıkan detayları

Karşılaşmanın gollerini amba (dk. 31 pen.) (Tuzlaspor), Avramovski (dk. 10), Onur Ulaş (dk. 89) (Boluspor) kaydetti. Karşılaşmanın sarı kartlarını Stankovski (Tuzlaspor), İskandarli (Boluspor) gördü.