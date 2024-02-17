Bolu'da türkü şöleni! Sıra gecesi-2 konseri büyüledi

Bolu Belediye Başkanı Sahneye Çıktı
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın performansı, geceye damgasını vurdu. Özcan, "Urfa'nın Etrafı" türküsüyle izleyicilerden tam not aldı. Başkanın sahne alması ve ardından Koroya plaket ve çiçek takdimi, geceye özel anlar ekledi.
Dev Kadro, 42 Türküyle Sahnedeydi
84 kişilik dev kadronun 4 aylık titiz çalışmasının ürünü olan konser, 42 doğu ve güneydoğu türküsünü kapsadı. Koro ve solo performanslarla seslendirilen türküler, 750 kişilik salonu dolduran sanatseverler tarafından büyük beğeni topladı. Konser, müzikseverlere unutulmaz bir türkü ziyafeti sundu.
Geleneksel Sıra Gecelerinin Ruhu Sahneye Taşındı
Sıra gecelerinin vazgeçilmez unsurları arasında yer alan çiğköfte mizanseni ve halk oyunları gösterileri, etkinliğe renk kattı. Bu geleneksel dokunuşlar, müzik ve dansın birleşimiyle geceyi daha da unutulmaz kıldı.
Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.