Bolu'da türkü şöleni! Sıra gecesi-2 konseri büyüledi

Bolu Belediye Başkanı Sahneye Çıktı

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın performansı, geceye damgasını vurdu. Özcan, "Urfa'nın Etrafı" türküsüyle izleyicilerden tam not aldı. Başkanın sahne alması ve ardından Koroya plaket ve çiçek takdimi, geceye özel anlar ekledi.

Dev Kadro, 42 Türküyle Sahnedeydi

84 kişilik dev kadronun 4 aylık titiz çalışmasının ürünü olan konser, 42 doğu ve güneydoğu türküsünü kapsadı. Koro ve solo performanslarla seslendirilen türküler, 750 kişilik salonu dolduran sanatseverler tarafından büyük beğeni topladı. Konser, müzikseverlere unutulmaz bir türkü ziyafeti sundu.

Geleneksel Sıra Gecelerinin Ruhu Sahneye Taşındı

Sıra gecelerinin vazgeçilmez unsurları arasında yer alan çiğköfte mizanseni ve halk oyunları gösterileri, etkinliğe renk kattı. Bu geleneksel dokunuşlar, müzik ve dansın birleşimiyle geceyi daha da unutulmaz kıldı.