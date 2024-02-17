- Kültür-Sanat

Bolu'da türkü şöleni! Sıra gecesi-2 konseri büyüledi

Bolu Belediyesi Köroğlu Türk Halk Müziği Korosu, sanatseverleri müzikal bir yolculuğa çıkardı. "Sıra Gecesi-2 Türküleri" konseri, dün gece Necip Fazıl Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Şef Tahsin Arslan liderliğindeki koronun sunduğu bu eşsiz etkinlik, yerel müzik kültürünü zengin bir repertuarla kutladı.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı Tüm Haberleri
Bolu'da türkü şöleni! Sıra gecesi-2 konseri büyüledi mask
Bolu'da türkü şöleni! Sıra gecesi-2 konseri büyüledi
Bolu'da türkü şöleni! Sıra gecesi-2 konseri büyüledi
+2
Haber albümü için resme tıklayın

Bolu Belediye Başkanı Sahneye Çıktı

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın performansı, geceye damgasını vurdu. Özcan, "Urfa'nın Etrafı" türküsüyle izleyicilerden tam not aldı. Başkanın sahne alması ve ardından Koroya plaket ve çiçek takdimi, geceye özel anlar ekledi.

Bolu'da türkü şöleni! Sıra gecesi-2 konseri büyüledi

Dev Kadro, 42 Türküyle Sahnedeydi

84 kişilik dev kadronun 4 aylık titiz çalışmasının ürünü olan konser, 42 doğu ve güneydoğu türküsünü kapsadı. Koro ve solo performanslarla seslendirilen türküler, 750 kişilik salonu dolduran sanatseverler tarafından büyük beğeni topladı. Konser, müzikseverlere unutulmaz bir türkü ziyafeti sundu.

Bolu'da türkü şöleni! Sıra gecesi-2 konseri büyüledi

Geleneksel Sıra Gecelerinin Ruhu Sahneye Taşındı

Sıra gecelerinin vazgeçilmez unsurları arasında yer alan çiğköfte mizanseni ve halk oyunları gösterileri, etkinliğe renk kattı. Bu geleneksel dokunuşlar, müzik ve dansın birleşimiyle geceyi daha da unutulmaz kıldı.Bolu'da türkü şöleni! Sıra gecesi-2 konseri büyüledi
# belediye

17 Şub 2024 - 15:55 - Kültür-Sanat

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL