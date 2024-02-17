Tarım üreticilerine kapsamlı destek

Kahverengi Kokarca ile Mücadele

Toplantının odak noktalarından biri, 300'den fazla bitkiye zarar veren ve bölgeye yeni yayılan kahverengi kokarca zararlısı oldu. Ziraat mühendisi Burhan Şahin, zararlıyı tanıma, önleme ve mücadele yöntemleri hakkında detaylı bir sunum gerçekleştirdi. Zararlıyla mücadelede durgun ve aktif dönemlerde alınması gereken önlemlerin önemi vurgulandı.

Tarım Sigortası Vurgusu

İl Müdürü Esra Uzun, doğal afetler karşısında üreticilerin mağduriyetini en aza indirmek için devlet destekli tarım sigortası TARSİM'in önemine dikkat çekti. Kahverengi Kokarca'nın yol açtığı verim kayıplarının yanı sıra, doğal afetlerin oluşturduğu risklere karşı TARSİM'in büyük bir güvence olduğunu belirtti.

Fındık Üreticilerine Özel Bilgilendirme

Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Gülden Ak, 2023 yılında fındık üreticilerine yapılacak olan alan bazlı destek ödemeleri, askı işlemleri ve itiraz süreçleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliğinde Son Gelişmeler

Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Onur Çolak, küçükbaş ve büyükbaş hayvan yetiştiriciliğinde gerçekleştirilen aşılama çalışmaları, hayvan hastalıkları, yeni doğan buzağıların desteklemeleri, suni tohumlamalar ve arıcılık konularında güncel bilgiler paylaştı.

Toplantı, üreticilerin sorularının uzman teknik personel tarafından yanıtlandığı bir soru-cevap oturumu ile son buldu. Bu toplantı, Düzce ve çevresindeki tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin desteklenmesi ve geliştirilmesi adına önemli bir adım oldu.