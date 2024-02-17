- Asayiş

Görülmemiş narkotik operasyonu! Minibüsten çıkanlar şaşırttı

Düzce'de düzenlenen büyük bir narkotik operasyonu, uyuşturucu tacirlerine büyük bir darbe vurdu. Polis ekipleri, şüpheli bir minibüsü takibe alarak, uyuşturucu madde ticareti yapan çetelere ağır bir darbe indirdi.

İhlas Haber Ajansı
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Görülmemiş narkotik operasyonu! Minibüsten çıkanlar şaşırttı mask
Görülmemiş narkotik operasyonu! Minibüsten çıkanlar şaşırttı
Görülmemiş narkotik operasyonu! Minibüsten çıkanlar şaşırttı
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Gizli Bölmede Milyonluk Eroin

Şüpheli minibüs, Düzce polisinin titiz çalışması sonucu durduruldu. Araçta yapılan detaylı aramalarda, minibüsün üst kısmında yer alan internet portal kutusuna gizlenmiş, piyasa değeri 10 milyon TL'yi bulan 25 kilo 650 gram eroin bulundu. Uyuşturucunun, 49 parça halinde saklandığı ve kutunun yenilenerek gizli bir bölme oluşturulduğu anlaşıldı. Bu operasyon, uyuşturucu ticaretiyle mücadeledeki kararlılığın ve başarının bir göstergesi oldu.

Görülmemiş narkotik operasyonu! Minibüsten çıkanlar şaşırttı

Uyuşturucu Ticaretiyle Mücadelede Büyük Başarı

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin dikkatli ve özverili çalışmaları sonucu gerçekleştirilen operasyon, uyuşturucu ticaretine karşı yürütülen geniş çaplı mücadelenin bir parçası. Eroinin, doğu illerinden İstanbul’a sevkiyatının engellenmesi, bölgedeki uyuşturucu trafiğine büyük bir darbe vurdu. Sürücü M.Ö., uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı, böylece bir uyuşturucu kaçakçılığı halkası daha çökertilmiş oldu.

Görülmemiş narkotik operasyonu! Minibüsten çıkanlar şaşırttı

Bu operasyon, polisin uyuşturucu kaçakçılığına karşı mücadelesindeki kararlılığını ve başarısını bir kez daha kanıtladı. Toplumu uyuşturucunun zararlarından korumak adına gerçekleştirilen bu tür operasyonlar, uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor.

Görülmemiş narkotik operasyonu! Minibüsten çıkanlar şaşırttı

# istanbul, düzce

17 Şub 2024 - 16:20 Düzce- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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