Görülmemiş narkotik operasyonu! Minibüsten çıkanlar şaşırttı

Gizli Bölmede Milyonluk Eroin
Şüpheli minibüs, Düzce polisinin titiz çalışması sonucu durduruldu. Araçta yapılan detaylı aramalarda, minibüsün üst kısmında yer alan internet portal kutusuna gizlenmiş, piyasa değeri 10 milyon TL'yi bulan 25 kilo 650 gram eroin bulundu. Uyuşturucunun, 49 parça halinde saklandığı ve kutunun yenilenerek gizli bir bölme oluşturulduğu anlaşıldı. Bu operasyon, uyuşturucu ticaretiyle mücadeledeki kararlılığın ve başarının bir göstergesi oldu.
Uyuşturucu Ticaretiyle Mücadelede Büyük Başarı
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin dikkatli ve özverili çalışmaları sonucu gerçekleştirilen operasyon, uyuşturucu ticaretine karşı yürütülen geniş çaplı mücadelenin bir parçası. Eroinin, doğu illerinden İstanbul’a sevkiyatının engellenmesi, bölgedeki uyuşturucu trafiğine büyük bir darbe vurdu. Sürücü M.Ö., uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı, böylece bir uyuşturucu kaçakçılığı halkası daha çökertilmiş oldu.
Bu operasyon, polisin uyuşturucu kaçakçılığına karşı mücadelesindeki kararlılığını ve başarısını bir kez daha kanıtladı. Toplumu uyuşturucunun zararlarından korumak adına gerçekleştirilen bu tür operasyonlar, uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.