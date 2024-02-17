- Asayiş

Pahalı Spor Ayakkabılar Kül Oldu

Düzce'nin huzurlu Arapçiftliği Mahallesi, geçtiğimiz günlerde beklenmedik bir olaya şahit oldu. İki katlı bir evin zemin katında çıkan yangın, değerli spor ayakkabı koleksiyonunu yok etti. Yangın, mahalle sakinlerinin huzurunu kaçırdı ve yaklaşık 600 bin liralık bir zarara neden oldu.

İhlas Haber Ajansı
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Pahalı Spor Ayakkabılar Kül Oldu mask
Pahalı Spor Ayakkabılar Kül Oldu
Pahalı Spor Ayakkabılar Kül Oldu
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Kıvılcım Hızla Büyüyen Alevlere Dönüştü

Arapçiftliği Mahallesi 2922. Sokak'ta bulunan O. G.'nin evinde meydana gelen yangın, civardaki vatandaşların hızlıca 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunmasıyla kontrol altına alındı. Düzce Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına anında müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Soğutma çalışmaları sonrasında yapılan incelemelerde, herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmadığı ancak evin ve içerisindeki değerli ayakkabıların tamamen kullanılamaz hale geldiği tespit edildi.Pahalı Spor Ayakkabılar Kül Oldu

Kahraman Komşu Yangına Meydan Okudu

Yangının hızla büyümesi üzerine, O. G.'nin komşusu Nejdet Işık, duruma hemen müdahale etti. Işık, evde kahvaltı yaptığı sırada dışarıdan gelen gürültüler üzerine durumu fark etti ve yangını söndürmek için harekete geçti. Bahçe hortumuyla çatıya çıkarak yangına müdahale eden Işık, "Ben hortumla müdahale etmesem, ev komple yanıyordu" ifadelerini kullandı.

Pahalı Spor Ayakkabılar Kül Oldu

Soruşturma Başlatıldı

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, yetkililer tarafından detaylı bir inceleme başlatıldı. Yangının kaynağını belirlemek ve benzer olayların önüne geçmek amacıyla yapılan çalışmalar, mahalle sakinlerinin de yakından takip ettiği konular arasında yer alıyor.Pahalı Spor Ayakkabılar Kül Oldu

Yangın, Düzce'nin Arapçiftliği Mahallesi'nde yüklü miktarda değere sahip spor ayakkabıların yok olmasına neden oldu. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde can kaybı yaşanmazken, yangının çıkış sebebi araştırılıyor.Pahalı Spor Ayakkabılar Kül Oldu

# spor, düzce

17 Şub 2024 - 16:25 Düzce- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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