Pahalı Spor Ayakkabılar Kül Oldu

Kıvılcım Hızla Büyüyen Alevlere Dönüştü

Arapçiftliği Mahallesi 2922. Sokak'ta bulunan O. G.'nin evinde meydana gelen yangın, civardaki vatandaşların hızlıca 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunmasıyla kontrol altına alındı. Düzce Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına anında müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Soğutma çalışmaları sonrasında yapılan incelemelerde, herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmadığı ancak evin ve içerisindeki değerli ayakkabıların tamamen kullanılamaz hale geldiği tespit edildi.

Kahraman Komşu Yangına Meydan Okudu

Yangının hızla büyümesi üzerine, O. G.'nin komşusu Nejdet Işık, duruma hemen müdahale etti. Işık, evde kahvaltı yaptığı sırada dışarıdan gelen gürültüler üzerine durumu fark etti ve yangını söndürmek için harekete geçti. Bahçe hortumuyla çatıya çıkarak yangına müdahale eden Işık, "Ben hortumla müdahale etmesem, ev komple yanıyordu" ifadelerini kullandı.

Soruşturma Başlatıldı

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, yetkililer tarafından detaylı bir inceleme başlatıldı. Yangının kaynağını belirlemek ve benzer olayların önüne geçmek amacıyla yapılan çalışmalar, mahalle sakinlerinin de yakından takip ettiği konular arasında yer alıyor.

Yangın, Düzce'nin Arapçiftliği Mahallesi'nde yüklü miktarda değere sahip spor ayakkabıların yok olmasına neden oldu. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde can kaybı yaşanmazken, yangının çıkış sebebi araştırılıyor.