Altın fiyatlarında düşüş sürüyor

Altın piyasasında beklenmedik düşüşler: yatırımcılar tedirgin

Son dönemde altın piyasasında yaşanan düşüşler, yatırımcıların ve ekonomi takipçilerinin dikkatini çekmeye devam ediyor. Ons başına 2.000 dolar civarında seyreden altın fiyatları, güçlü ABD enflasyon verileri sonrasında yatırımcıları tedirgin etti. Federal Rezerv'in (Fed) piyasa beklentilerinin ötesinde, faiz oranlarını düşürme sürecini geciktirebileceği endişeleri, altın piyasasında üst üste ikinci hafta da düşüşe neden oldu.

İstihdam verileri ve altın fiyatları

ABD'de açıklanan haftalık işsizlik başvuruları, iş gücü piyasasının dirençli olduğunu gösterdi. Bu durum, altın fiyatları üzerinde baskı oluşturan bir diğer faktör olarak karşımıza çıkıyor. İş gücü piyasasının güçlü kalması, ekonominin sağlıklı olduğunun bir göstergesi olarak değerlendirilse de, Fed'in para politikaları açısından faiz oranlarını düşürme sürecini erteleyebileceği anlamına geliyor.

Dolar ve altın arasındaki ilişki

Öte yandan, ABD'de beklenenden zayıf gelen perakende satış verileri, dolar ve Hazine getirilerinde düşüşe yol açtı. Bu durum, altın fiyatlarında kısa süreliğine olsa da bir yükselişe sebep oldu. Ocak 2024'te, aylık bazda yüzde 0,8 küçülen perakende satışlar, piyasa tahminlerinin altında kaldı. Bu gelişme, altın gibi güvenli liman varlıklarına olan ilgiyi artırdı.

Fed üyelerinden gelen sinyaller

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic ve Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee'nin faiz oranlarına ilişkin yaptıkları açıklamalar, piyasalar tarafından yakından takip edildi. Bostic, enflasyonla mücadelede ilerleme kaydedilmesine rağmen, devam eden riskler nedeniyle faiz indirimi çağrısında bulunmaya hazır olmadığını belirtti. Goolsbee ise, merkez bankasının faizleri düşürmeden önce çok uzun süre beklemekten kaçınması gerektiğini vurguladı.

Yurt içi piyasalarda gram altın

Tüm bu gelişmeler ışığında, yurt içi piyasalarda gram altının alış fiyatı 1985,14 TL, satış fiyatı ise 1985,47 TL olarak belirlendi. Bu rakamlar, uluslararası ve yerel ekonomik dinamiklerin, altın fiyatları üzerinde ne denli etkili olduğunu gösteriyor.

Altın piyasasındaki bu dalgalanmalar, yatırımcıların ve ekonomi analistlerinin gelecek dönemde daha dikkatli olmalarını gerektiriyor. Özellikle Fed'in faiz politikaları ve global ekonomik göstergeler, altın fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olmaya devam edecek.