- Ekonomi

Konut Piyasasında büyük duraklama

Ocak ayında Türkiye genelinde konut satışları yüzde 17.8 azalarak 80 bin 308 oldu, son 11 ayın en düşük satışı gerçekleşti. Kredili satışlar ve yabancı alımlarında büyük düşüş yaşandı.

Doğukan Demirci
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Konut Piyasasında büyük duraklama
Konut Piyasasında büyük duraklama
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Türkiye konut pazarında düşüş sinyalleri: ocak ayında satışlar dip yaptı

Konut Piyasasında büyük duraklama

Türkiye'de konut satışları, yeni yılın ilk ayında önemli bir düşüş yaşayarak ekonomi gündemine oturdu. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yayımladığı verilere göre, Ocak ayında ülke genelinde gerçekleşen konut satışları, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17.8 azalarak 80 bin 308'e düştü. Bu oran, son 11 ayın en düşük satış rakamı olarak kaydedildi ve piyasalarda endişe yarattı.

Kredili satışlarda büyük düşüş

Konut Piyasasında büyük duraklama

Krediye erişimde yaşanan zorluklar ve yüksek faiz oranları, kredili konut satışlarının önemli ölçüde azalmasına neden oldu. Ocak ayında, kredili konut satışları yıllık bazda yüzde 63.5 düşüş göstererek sadece 5 bin 915 olarak gerçekleşti. Bu durum, toplam konut satışları içinde kredili satışların payının yalnızca yüzde 7.4'e düşmesine yol açtı.

İkinci el konut satışları öne çıkıyor

Yüksek fiyatlar nedeniyle, alıcılar daha çok ikinci el konutlara yöneliyor. Ocak ayında, sıfır konut satışları yüzde 8.2 azalarak 25 bin 263 olurken, ikinci el konut satışları yüzde 21.6 düşüşle 55 bin 45'e geriledi. Buna rağmen, ikinci el konut satışları toplam satışların yüzde 68.5'ini oluşturarak piyasadaki hakimiyetini korudu.

Yabancı alıcılarda büyük gerileme

Konut Piyasasında büyük duraklama

Yabancılara yapılan konut satışları Ocak ayında yüzde 50.5 azalarak 2 bin 61 oldu. Bu düşüşle birlikte, yabancılara yapılan satışların toplam satışlar içindeki payı yüzde 2.6'ya geriledi. Antalya, İstanbul ve Mersin, yabancıların en çok konut satın aldığı şehirler olurken, Rusya vatandaşları Türkiye'den en çok konut satın alan yabancılar arasında ilk sırada yer aldı.

Konut satışları neden düşüyor?

Konut Piyasasında büyük duraklama

Konut satışlarındaki düşüşün birçok nedeni bulunuyor. Bunlar arasında, yüksek konut fiyatları, bankaların kredi verme konusundaki ihtiyatlı yaklaşımları, yatırım amaçlı alımların azalması, arsa ve tarla talebindeki artış, ve mevduat faizlerinin cazibesi sayılabilir. Ayrıca, TCMB verilerine göre, Türkiye'de konut fiyatlarındaki yıllık artış oranı son iki yılın en düşük seviyesine geriledi.

Dar gelirli vatandaşlar ve konut edinme umudu

Dar ve orta gelirli vatandaşlar, ev sahibi olabilmek için uygun şartlarda yeni bir konut kampanyası bekliyor. Sektör temsilcileri, kamu öncülüğünde düşük faizli bir kampanya yapılması halinde piyasanın canlanacağını ve ev sahipliği oranlarının artacağını belirtiyor.

Türkiye konut piyasasında yaşanan bu dönüşüm, hem yatırımcılar hem de ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar için önemli gelişmeleri beraberinde getiriyor. Piyasadaki bu dalgalanmaların, ilerleyen dönemlerde konut politikaları ve ekonomik koşullarla nasıl şekilleneceği merak konusu.

# istanbul, fiyatlar, kredi, faiz

17 Şub 2024 - 19:38 - Ekonomi

Mahreç  Doğukan Demirci

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