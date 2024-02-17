- Asayiş

Trafik kazasında aile yok oldu

Anadolu Otoyolu Düzce geçişindeki feci kaza: 3 aile ferdi hayatını kaybetti, 1 yaşındaki Mira Ç. mücadeleye devam ediyor. Soruşturma sürerken, aile dramı yürekleri dağlıyor.

İhlas Haber Ajansı
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Trafik kazasında aile yok oldu
Trafik kazasında aile yok oldu
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Aile Üyeleri Hayatını Kaybetti: Anne, Baba ve Kız

Kazada, Fiat marka otomobil içinde bulunan anne Feride Çırcır olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazadan sonra hastaneye kaldırılan eşi Ali Çırcır ve kızı Duygu Çırcır Çelik de tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İstanbul'dan Çankırı'ya seyahat halinde olan ailenin tüm fertleri bu elim kazada hayatlarını kaybetti.

Trafik kazasında aile yok oldu

Mucize Kurtuluş: 1 Yaşındaki Mira Ç. Yaşam Mücadelesi Veriyor

Kazadan tek sağ çıkan aile ferdi olan 1 yaşındaki Mira Ç., Bolu Abant İzzet Baysal Hastanesi'nde entübe edilerek yaşam mücadelesine devam ediyor. Küçük Mira'nın durumu, umutla takip ediliyor. Trafik kazasında aile yok oldu

Kaza Soruşturması Devam Ediyor

Anadolu Otoyolu'ndaki bu yıkıcı kazayla ilgili olarak geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı. Yetkililer, kazanın nedenlerini ve sorumlularını belirlemek için detaylı bir inceleme yürütüyor.
# istanbul, otomobil, aile, anne, kaza, kız

17 Şub 2024 - 20:20 Düzce- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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