Trafik kazasında aile yok oldu

Aile Üyeleri Hayatını Kaybetti: Anne, Baba ve Kız
Kazada, Fiat marka otomobil içinde bulunan anne Feride Çırcır olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazadan sonra hastaneye kaldırılan eşi Ali Çırcır ve kızı Duygu Çırcır Çelik de tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İstanbul'dan Çankırı'ya seyahat halinde olan ailenin tüm fertleri bu elim kazada hayatlarını kaybetti.
Mucize Kurtuluş: 1 Yaşındaki Mira Ç. Yaşam Mücadelesi Veriyor
Kazadan tek sağ çıkan aile ferdi olan 1 yaşındaki Mira Ç., Bolu Abant İzzet Baysal Hastanesi'nde entübe edilerek yaşam mücadelesine devam ediyor. Küçük Mira'nın durumu, umutla takip ediliyor.
Kaza Soruşturması Devam Ediyor
Anadolu Otoyolu'ndaki bu yıkıcı kazayla ilgili olarak geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı. Yetkililer, kazanın nedenlerini ve sorumlularını belirlemek için detaylı bir inceleme yürütüyor.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.