Trafik kazasında aile yok oldu

Aile Üyeleri Hayatını Kaybetti: Anne, Baba ve Kız

Kazada, Fiat marka otomobil içinde bulunan anne Feride Çırcır olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazadan sonra hastaneye kaldırılan eşi Ali Çırcır ve kızı Duygu Çırcır Çelik de tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İstanbul'dan Çankırı'ya seyahat halinde olan ailenin tüm fertleri bu elim kazada hayatlarını kaybetti.

Mucize Kurtuluş: 1 Yaşındaki Mira Ç. Yaşam Mücadelesi Veriyor

Kazadan tek sağ çıkan aile ferdi olan 1 yaşındaki Mira Ç., Bolu Abant İzzet Baysal Hastanesi'nde entübe edilerek yaşam mücadelesine devam ediyor. Küçük Mira'nın durumu, umutla takip ediliyor.

Kaza Soruşturması Devam Ediyor

Anadolu Otoyolu'ndaki bu yıkıcı kazayla ilgili olarak geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı. Yetkililer, kazanın nedenlerini ve sorumlularını belirlemek için detaylı bir inceleme yürütüyor.