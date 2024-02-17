Annesini Kaybeden Genç, Gözyaşlarına Boğuldu

Kazada yaralanan Hüseyin G. (39), tüm tedavi tekliflerini reddederek, annesinin cenazesinin başında gözyaşları içinde bekledi. Acılı genç, annesinin cenazesini bir an olsun yalnız bırakmadı. Olay yerine hızla sevk edilen ekipler, Emine G.'nin cesedini sıkıştığı yerden çıkardı.
İkinci Kaza Yenice Yolunda
Aynı gün içinde, Karabük-Yenice karayolunda meydana gelen ikinci bir kaza daha yaşandı. Ergün O. (44) yönetimindeki otomobil, kontrolünü kaybederek takla attı. Kazada, sürücü ve iki yolcu yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Yetkililerden Uyarı ve İnceleme
Her iki kaza sonrasında jandarma ve trafik ekipleri, olay yerinde incelemelerde bulundu. Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi, kazazedeleri tedavi altına aldı. Kazalarla ilgili detaylı inceleme başlatıldı.
Güvenlik ve Önlem Çağrısı
Bu acı olaylar, trafik güvenliği ve alınması gereken önlemler konusunda yeniden düşünmemizi sağlıyor. Yetkililer, sürücüleri dikkatli olmaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıyor.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.