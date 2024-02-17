- Asayiş

Annesini Kaybeden Genç, Gözyaşlarına Boğuldu

Karabük ve çevresinde yaşanan iki ayrı trafik kazası, yürekleri sızlattı. Bir ailenin trajedisi, Karabük - Eskipazar yolunda gerçekleşen korkunç kazayla başladı. 06 LG 824 plakalı otomobil, Kayı köyü yakınlarında kontrolden çıkarak ağır bir kaza yaptı.

İhlas Haber Ajansı
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Annesini Kaybeden Genç, Gözyaşlarına Boğuldu mask
Annesini Kaybeden Genç, Gözyaşlarına Boğuldu
Annesini Kaybeden Genç, Gözyaşlarına Boğuldu
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Kazada yaralanan Hüseyin G. (39), tüm tedavi tekliflerini reddederek, annesinin cenazesinin başında gözyaşları içinde bekledi. Acılı genç, annesinin cenazesini bir an olsun yalnız bırakmadı. Olay yerine hızla sevk edilen ekipler, Emine G.'nin cesedini sıkıştığı yerden çıkardı. 

Annesini Kaybeden Genç, Gözyaşlarına Boğuldu

İkinci Kaza Yenice Yolunda

Aynı gün içinde, Karabük-Yenice karayolunda meydana gelen ikinci bir kaza daha yaşandı. Ergün O. (44) yönetimindeki otomobil, kontrolünü kaybederek takla attı. Kazada, sürücü ve iki yolcu yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Annesini Kaybeden Genç, Gözyaşlarına Boğuldu

Yetkililerden Uyarı ve İnceleme

Her iki kaza sonrasında jandarma ve trafik ekipleri, olay yerinde incelemelerde bulundu. Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi, kazazedeleri tedavi altına aldı. Kazalarla ilgili detaylı inceleme başlatıldı.Annesini Kaybeden Genç, Gözyaşlarına Boğuldu

Güvenlik ve Önlem Çağrısı

Bu acı olaylar, trafik güvenliği ve alınması gereken önlemler konusunda yeniden düşünmemizi sağlıyor. Yetkililer, sürücüleri dikkatli olmaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıyor.Annesini Kaybeden Genç, Gözyaşlarına Boğuldu

# eğitim, trafik, otomobil, tedavi, karabük, jandarma, kaza

17 Şub 2024 - 20:26 Karabük- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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