Annesini Kaybeden Genç, Gözyaşlarına Boğuldu

Kazada yaralanan Hüseyin G. (39), tüm tedavi tekliflerini reddederek, annesinin cenazesinin başında gözyaşları içinde bekledi. Acılı genç, annesinin cenazesini bir an olsun yalnız bırakmadı. Olay yerine hızla sevk edilen ekipler, Emine G.'nin cesedini sıkıştığı yerden çıkardı.

İkinci Kaza Yenice Yolunda

Aynı gün içinde, Karabük-Yenice karayolunda meydana gelen ikinci bir kaza daha yaşandı. Ergün O. (44) yönetimindeki otomobil, kontrolünü kaybederek takla attı. Kazada, sürücü ve iki yolcu yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Yetkililerden Uyarı ve İnceleme

Her iki kaza sonrasında jandarma ve trafik ekipleri, olay yerinde incelemelerde bulundu. Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi, kazazedeleri tedavi altına aldı. Kazalarla ilgili detaylı inceleme başlatıldı.

Güvenlik ve Önlem Çağrısı

Bu acı olaylar, trafik güvenliği ve alınması gereken önlemler konusunda yeniden düşünmemizi sağlıyor. Yetkililer, sürücüleri dikkatli olmaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıyor.