Ova Barajı'nda Finale Doğru Yüzde 92 İlerleme Kaydedildi

Tarıma Can Suyu: 5.480 Dekar Arazinin Dönüşümü

Ova Barajı, 5.480 dekar araziyi modern sulama yöntemleriyle buluşturacak, bölge tarımını kökten değiştirecek bir projedir. Bu gelişme, sulama maliyetlerinin düşmesini ve tarımsal verimin artmasını sağlayacak. DSİ Genel Müdürü Balta'nın belirttiği üzere, sulu tarıma geçiş ve çeşitliliğin artması, Eskipazarlı çiftçilere yılda ek olarak 41 milyon 100 bin lira gelir artışı sağlayacak.

İnşaatın Son Durumu ve Gelecek Vaatleri

Baraj inşaatında ulaşım yolları, alt temel, temel ve menfez inşaatları gibi kritik bileşenler üzerinde çalışmalar devam ederken, gölet gövde dolguları gibi önemli kısımlar tamamlandı. Projede, 470 bin metreküplük gövde dolgusunun %100'ü bitirilmiş durumda. Ova Barajı, temelden yüksekliği 45 metre ve 1 milyon 188 bin metreküp depolama hacmiyle, bölgeye hayat verecek.

Sürdürülebilir Kalkınma ve Ek Gelir Fırsatı

Barajın tamamlanması, Karabük Eskipazar bölgesinde sürdürülebilir kalkınmanın kapılarını aralayacak ve çiftçilere yeni ek gelir kapıları açacak. Modern sulama imkanlarıyla donatılan araziler, bölgedeki yaşam kalitesini ve ekonomik faaliyetleri önemli ölçüde iyileştirecek.

Bu büyük proje, hem bugünün hem de yarının tarımına yön vererek, Karabük ve Eskipazar'ın kaderini değiştirecek.