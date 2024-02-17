- Asayiş

Uyuşturucu ile Mücadelede Büyük Başarı

Karabük şehrinin güvenliğine yönelik son 15 günde art arda düzenlenen başarılı operasyonlar, uyuşturucu tacirlerine büyük darbe vurdu. İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin titizlikle yürüttüğü saha çalışmaları, uyuşturucu veya uyarıcı madde temin ve ticaretine set çekmeyi amaçlıyor.

İhlas Haber Ajansı
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Operasyonların Detayları ve Elde Edilen Başarılar

31 Ocak ile 15 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen planlı operasyonlar, şehirdeki uyuşturucu ticaretine büyük bir darbe indirdi. Bu süre zarfında, toplam 8 şahıs yakalanarak, yasa dışı faaliyetlerine son verildi. Ekiplerin dikkatli ve kararlı tutumları, suçluların adalet önüne çıkarılmasını sağladı.

Yakalanan şüphelilere yönelik yapılan detaylı aramalarda, 356 adet uyuşturucu hap, 1,32 gram esrar maddesi, bir adet pompalı tüfek ve 10 adet fişek ele geçirildi. Bu malzemelerin yakalanması, şehirdeki uyuşturucu dolaşımını büyük ölçüde engelleyecek önemli bir adım olarak görülüyor. 

Yasal İşlemler ve Suçlamalar

Yakalanan şahıslar hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" ve "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Bulundurmak ve Kullanmak" gibi ciddi suçlamalarla adli işlemler başlatıldı.

17 Şub 2024 - 20:37 Karabük- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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