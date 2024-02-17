- Gündem

Kış Güneşi Altında Bir Görsel Şölen

Sinop'un Akliman sahilinde, kış mevsiminin gelmesiyle birlikte insanların yerini martılara bıraktığına tanık olunuyor. Sahili adeta işgal eden yüzlerce martı, görenleri hayrete düşüren bir manzara oluşturuyor.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı Tüm Haberleri
Kış Güneşi Altında Bir Görsel Şölen mask
Kış Güneşi Altında Bir Görsel Şölen
Kış Güneşi Altında Bir Görsel Şölen
Haber albümü için resme tıklayın

Martıların Kış Ritüeli

Sinop sahillerinde artan martı popülasyonu, doğa gözlemcileri ve bilim insanları tarafından ilgiyle takip ediliyor. Martıların bu davranışlarının arkasında yatan nedenler arasında avlanma, üreme faaliyetleri veya sadece güneşlenme isteği olabileceği düşünülüyor. Gökyüzünde zarif hareketlerle avlanan ve elden simit yeme pozlarıyla tanınan martılar, kış aylarında büyük gruplar halinde sahilde güneşlenerek farklı bir tablo sunuyor. 

Kış Güneşi Altında Bir Görsel Şölen

Yerel Halk ve Martılar Arasında Benzersiz Bir Bağ

Sinop sahilinde yaşayan yerel halk, martıların bu toplu davranışından memnun gibi görünüyor. Sahil sakinlerinden Mehmet Aydın, martıların güneşli havalarda sahile geldiklerini ve akşamları yakındaki Sarı Ada'ya yuvalarına döndüklerini belirtiyor. Aydın, balık yemi attıklarında martıların evlerinin önüne kadar geldiklerini ve kış aylarında sahilde güneşlenen tek varlıkların martılar olduğunu ifade ediyor.Kış Güneşi Altında Bir Görsel Şölen

Doğaseverler İçin Göz Alıcı Bir Manzara

Sinop'un Akliman sahili, martıların kış mevsiminde güneşlenme ritüeliyle ziyaretçilerine eşsiz bir doğa olayı sunuyor. Bu durum, doğaseverler ve fotoğrafçılar için benzersiz görüntüler yakalama fırsatı oluşturuyor. Kışın soğuk günlerinde bile sahilde bir araya gelen martılar, Sinop'un doğal güzelliklerinin ve biyolojik çeşitliliğinin önemli bir parçası haline geliyor.

# doğa, sinop

17 Şub 2024 - 20:41 Sinop- Gündem

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL