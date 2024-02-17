İngiltere ekonomisi alarm veriyor: resesyona resmi giriş yapıldı

İngiltere ekonomisi resesyonun eşiğinde: son çeyrek verileri alarm veriyor

İngiltere'nin ekonomik performansı, son çeyrek raporlarıyla birlikte resesyon tartışmalarını yeniden alevlendirdi. İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi'nin (ONS) açıkladığı verilere göre, 2023'ün son çeyreğinde ekonomi, beklentilerin üzerinde bir küçülme gösterdi. Bu durum, İngiltere ekonomisinin resesyonun eşiğine geldiğini gösteriyor.

Beklentileri aşan küçülme

2023'ün Ekim-Aralık döneminde İngiltere ekonomisi, yüzde 0,3 oranında daralarak ekonomistlerin yüzde 0,1'lik küçülme beklentisini aştı. Bu dönemde hizmet, üretim ve inşaat sektörlerinde yaşanan düşüşler, ekonominin genel performansını olumsuz etkiledi. Hizmet sektörü yüzde 0,2, üretim sektörü yüzde 1 ve inşaat sektörü yüzde 1,3 oranında küçüldü.

Teknik resesyona giriş

İngiltere ekonomisi, 2023'ün üçüncü çeyreğinde de yüzde 0,1 oranında daralmıştı. Ardı ardına yaşanan bu iki çeyreklik küçülme, ekonominin teknik olarak resesyona girdiğini işaret ediyor. ONS, son iki çeyreklik dönemde ekonominin toplamda yüzde 0,5 daraldığını tahmin ediyor. Bu durum, İngiltere'nin ekonomik aktivitelerinde ciddi bir gerileme olduğunu gösteriyor.

Resesyonun etkileri

Resesyon, ekonomik faaliyetlerde en az altı ay süreyle gerileme yaşanması durumudur. Bu dönemlerde işsizlik oranlarında artış ve milli gelirde düşüş gibi negatif ekonomik değişimler yaşanır. İngiltere'nin son çeyrek ekonomik verileri, ülkenin bu zorlu sürecin başlangıcında olabileceğine işaret ediyor.

Geleceğe bakış

İngiltere ekonomisinin önümüzdeki dönemde nasıl bir yol izleyeceği, hükümetin ve merkez bankasının alacağı tedbirlerle yakından ilgili olacak. Ekonomistler ve analistler, politika yapıcıların ekonomiyi canlandırmak ve resesyonun derinleşmesini önlemek için hangi adımları atacağını yakından takip ediyor.

İngiltere'nin ekonomik geleceği, son çeyrek verileriyle birlikte daha da belirsiz bir hal alırken, tüm gözler hükümetin ve finansal kurumların atacağı adımlara çevrildi. Bu zorlu süreç, İngiltere'nin ekonomik direncini ve politika yapıcıların kriz yönetim becerilerini test ediyor.