Türkiye'den yenilenebilir enerji hamlesi: barajlarda yüzer santraller devrede

Türkiye'nin yenilenebilir enerji devrimi: barajlarda yüzer santrallerle elektrik üretimi

Türkiye, yenilenebilir enerji alanında devrim niteliğinde bir adım atarak, 2035 yılına kadar güneş enerjisinden 53 bin megawatt elektrik üretmeyi hedefliyor. Bu kapsamda, Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından işletilen barajların yüzeylerine yüzer güneş enerji santralleri (GES) kurulacak. Bu yenilikçi proje ile Türkiye'nin toplam elektrik ihtiyacının yüzde 10'u karşılanacak.

Yenilenebilir enerjide yeni ufuklar

DSİ'nin işlettiği 861 barajın yüzde 3'üne kurulacak yüzer GES'ler, 105 kilometrekarelik bir alanda toplam 11 bin megawatt kurulu güce ulaşacak. Bu, Türkiye'nin bir yılda güneş enerjisi sistemlerinden elde ettiği üretimi karşılayacak büyüklükte bir adım.

Kıyı kanununda yenilik

Yenilenebilir enerji kaynak alanları düzenlemesi kapsamında, denizler dışında kalan su yüzeylerine de yüzer GES ve yüzer rüzgar enerji santralleri (RES) kurulması planlanıyor. Bu değişiklik, Meclis gündemine alınarak, Türkiye'nin enerji üretim potansiyelini artırmayı amaçlıyor.

Ucuz ve yerli enerji üretimi

Yüzer GES ve RES'lerin sayısının artırılması, yerli ve yenilenebilir enerji üretimini destekleyecek. Su yüzeylerinin enerji üretimi amacıyla ekonomiye kazandırılması, daha ucuz elektrik üretimi anlamına geliyor. Denizler, baraj gölleri, suni ve tabii göllerde kurulacak santrallerle, Türkiye'nin enerji ihtiyacının tamamı karşılanabilecek.

Enerji bağımsızlığına doğru

Bu proje, Türkiye'nin enerji bağımsızlığı yolunda attığı önemli adımlardan biri olarak görülüyor. Yenilenebilir enerji kaynaklarının etkin kullanımı, ülkenin dışa bağımlılığını azaltırken, çevre dostu enerji üretimini de teşvik ediyor.

Türkiye'nin yenilenebilir enerji alanındaki bu dev adımı, sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda önemli bir kilometre taşı olarak değerlendiriliyor. Yüzer santrallerle barajların enerji üretim potansiyelini artırma projesi, hem ekonomik hem de çevresel açıdan büyük faydalar vaat ediyor.