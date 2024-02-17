TCMB'nin gözünden 2024 ekonomisi: dolar ve enflasyon tahminlerinde dikkat çekici değişiklik

Merkez Bankası'nın yeni ekonomik tahminleri: enflasyon ve dolar beklentilerinde değişiklik

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), şubat ayına ait piyasa katılımcıları anket sonuçlarını açıkladı. Yapılan bu son değerlendirme, enflasyon ve dolar kuru beklentilerinde önemli değişiklikleri ortaya koydu. Ankete göre, önümüzdeki 12 ay için enflasyon beklentisi yüzde 37,78 olarak belirlendi, bu oran bir önceki ankette yüzde 39,09 seviyesindeydi. Bu düşüş, ekonomik beklentilerdeki iyimserliği artırıyor.

Enflasyon beklentilerinde düşüş

Cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi, bir önceki anket dönemine göre artış göstererek yüzde 42,96'ya yükseldi. Ancak, 24 ay sonrası için TÜFE beklentisi yüzde 23,05 olarak belirlendi, bu da önceki döneme göre bir düşüşü işaret ediyor.

Dolar kuru beklentilerinde artış

Yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi, bir önceki anket dönemine göre hafif bir artışla 40,02 TL olarak güncellendi. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise 40,64 TL'den 41,15 TL'ye yükseldi. Bu durum, döviz piyasasında beklenen dalgalanmaları ve ekonomik politikaların önemini vurguluyor.

Faiz ve büyüme beklentileri

Faiz beklentileri, geçen anket döneminde olduğu gibi yüzde 45 olarak sabit kaldı. Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYH) büyüme beklentisi ise 2024 yılı için yüzde 3,4'ten yüzde 3,3'e düşürüldü. 2025 yılı için büyüme beklentisi de yüzde 3,9'dan yüzde 3,8'e indirildi, bu da Türkiye ekonomisinin orta vadeli büyüme perspektifine dair önemli ipuçları sunuyor.

Merkez Bankası'nın bu son anketi, Türkiye ekonomisinin geleceğine dair önemli sinyaller veriyor. Enflasyon ve dolar kuru beklentilerindeki bu değişiklikler, ekonomi yönetiminin önümüzdeki dönemdeki politika kararlarını şekillendirecek önemli faktörler arasında yer alıyor.