- Asayiş

Dolandırıcılık Şebekesine Büyük Darbe

Sinop İl Jandarma Komutanlığı'nın titiz çalışmaları sonucu, vatandaşları kamu görevlisi olduklarını iddia ederek dolandıran organize suç örgütüne yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenlendi. Bu kapsamlı operasyon, Sinop ve Samsun illerinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilerek, suç ağını çökertmeyi hedefledi.

İhlas Haber Ajansı
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Dolandırıcılık Şebekesine Büyük Darbe
Dolandırıcılık Şebekesine Büyük Darbe
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Suç Örgütüne Karşı Eş Zamanlı Harekat

Yapılan detaylı istihbarat çalışmaları ve soruşturmalar neticesinde, dolandırıcılık faaliyetlerinde bulunan ve kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtan suç örgütüne yönelik harekete geçildi. Eş zamanlı olarak Sinop ve Samsun'da düzenlenen operasyonlarla, aralarında örgüt liderinin de bulunduğu toplam 4 şüpheli kişi yakalanarak gözaltına alındı. Bu başarılı operasyon, bölgede huzur ve güven ortamının sağlanmasına yönelik önemli bir adım olarak değerlendirildi.

Dolandırıcılık Şebekesine Büyük Darbe

Ele Geçirilen Deliller ve Suç Aletleri

Operasyon sırasında şüphelilere ait ikametler, iş yerleri ve araçlarda yapılan aramalarda, dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanılan çok sayıda dijital malzeme, kredi ve banka kartları ile ziynet eşyaları ele geçirildi. Bu bulgular, örgütün faaliyetlerini ve vatandaşları nasıl mağdur ettiğini detaylı bir şekilde ortaya koydu.Dolandırıcılık Şebekesine Büyük Darbe

Sinop Valiliği'nden Açıklama: "Mücadelemiz Sürecek"

Sinop Valiliği, operasyonun ardından yaptığı açıklamada, suç ve suçlularla mücadeledeki kararlılık vurgusunu tekrarladı. Açıklamada, "Operasyonu başarıyla gerçekleştiren kahraman jandarma personelimizi tebrik ediyor, suç ve suçlularla mücadelemizin devam edeceğini kamuoyuna duyuruyoruz" ifadelerine yer verildi.Dolandırıcılık Şebekesine Büyük Darbe

# sinop, kredi, jandarma, kamu

17 Şub 2024 - 21:47 Sinop- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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