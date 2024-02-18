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Tuzlaspor teknik sorumlusu Gürkan Kocabıyık’ın gözünden Boluspor mağlubiyeti

Tuzlaspor, Boluspor'a 2-1 mağlup oldu. Teknik Sorumlu Andaç Gürkan Kocabıyık, maç sonrası mücadelelerini ve gelecek planlarını paylaştı.

Mustafa Aykan
Mustafa Aykan Tüm Haberleri
Tuzlaspor teknik sorumlusu Gürkan Kocabıyık’ın gözünden Boluspor mağlubiyeti mask
Tuzlaspor teknik sorumlusu Gürkan Kocabıyık’ın gözünden Boluspor mağlubiyeti
Tuzlaspor teknik sorumlusu Gürkan Kocabıyık’ın gözünden Boluspor mağlubiyeti
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Tuzlaspor Teknik Sorumlusu Andaç Gürkan Kocabıyık, Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında evinde Boluspor ile karşılaştıkları maçın ardından önemli açıklamalarda bulundu. Sahalarında Boluspor'a 2-1 mağlup olan Tuzlaspor, bu sonuçla önemli bir 3 puan kaybetti. Kocabıyık, maçın zorlu geçeceğini önceden bildiklerini ve buna rağmen sahada iyi bir mücadele sergilediklerini belirtti.

Tuzlaspor teknik sorumlusu Gürkan Kocabıyık’ın gözünden Boluspor mağlubiyeti

Erken gol, büyük hayal kırıklığı

Maça kötü bir başlangıç yapan Tuzlaspor, erken yediği golle 1-0 geriye düştü. Kocabıyık, bu durumun takım üzerinde bir motivasyon kaybına neden olduğunu ifade etti. Ancak bu durumu kabullenmeyip, sahada iyi bir reaksiyon gösterdiklerini ve maçı dengelediklerini sözlerine ekledi.

Tuzlaspor teknik sorumlusu Gürkan Kocabıyık’ın gözünden Boluspor mağlubiyeti

Tuzlaspor'un arayışı: Eşitliği sağlama

Maçın ilerleyen dakikalarında Tuzlaspor, aradığı golü bularak durumu 1-1'e getirdi. Bu gol, takımda yeniden bir umut yarattı. Kocabıyık, bu golün ardından oluşan pozitif havanın ve buldukları pozisyonların, maçın ikinci yarısında üstün olan tarafın kendileri olduğunu gösterdiğini dile getirdi.

Tuzlaspor teknik sorumlusu Gürkan Kocabıyık’ın gözünden Boluspor mağlubiyeti

Duran top, kaybedilen puanlar

Maçın kırılma noktası, duran toptan yenen goller oldu. Kocabıyık, yedikleri gollerin duran toptan gelmesinin, maçın sonucu üzerinde belirleyici bir etken olduğunu belirtti. Buna rağmen, takımın gösterdiği mücadelenin kendisini memnun ettiğini, ancak istedikleri 3 puanı alamamanın hayal kırıklığı yarattığını ifade etti.

Tuzlaspor teknik sorumlusu Gürkan Kocabıyık’ın gözünden Boluspor mağlubiyeti

Gelecek hafta telafi peşinde

Kocabıyık, gelecek haftalar için umutlu konuştu ve bu maçta kaybedilen 3 puanı telafi etme arzularının devam ettiğini belirtti. Takımın bu mağlubiyeti bir ders olarak alıp, gelecek hafta daha güçlü bir şekilde sahaya çıkacaklarını vurguladı.

  

# boluspor

18 Şub 2024 - 00:24 İstanbul- Spor

Mahreç  Mustafa Aykan

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