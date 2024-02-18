Boluspor teknik direktörü Yalçın Koşukavak’tan Tuzlaspor maçı değerlendirmesi

Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında, Boluspor'un Tuzlaspor'u deplasmanda 2-1 mağlup etmesi, takımın puanını 36'ya yükseltti ve zirve yolundaki iddiasını bir kez daha ortaya koydu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Boluspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, takımının performansını değerlendirdi ve hedeflerine dair önemli açıklamalarda bulundu.

Koşukavak'ın anıları

Yalçın Koşukavak için bu maç, sadece üç puan anlamına gelmiyor; aynı zamanda kişisel anılarıyla da dolu bir dönüşü simgeliyor. 2019'da Bursaspor'un teknik direktörlüğünü yaptığı dönemde, aynı statta İstanbulspor'a karşı mücadele etmişti. O günlerden bugüne, Koşukavak için stadyum, başarılarla dolu güzel anılarla özdeşleşiyor.

Koşukavak’tan maç değerlendirmesi

Maçın detaylarına değinen Koşukavak, takımının maça iyi başladığını, ancak ilk golün ardından oyuncuların motivasyonunun ve konsantrasyonunun düştüğünü belirtti. Özellikle ilk yarının ortalarında Tuzlaspor'un baskısını kabul ettiklerini, ancak devre arasında yapılan teknik paylaşımların ikinci yarıda daha diri bir Boluspor ortaya çıkardığını ifade etti.

Kritik Anlar ve kazanılan zafer

Koşukavak, maçın ikinci yarısında takımının daha fazla pozisyon bulduğunu, karşılaştıkları kontra atakları iyi savuşturduklarını ve maçın son bölümlerinde özellikle duran toplardan yararlanarak galibiyeti elde ettiklerini vurguladı. Takımının bu önemli galibiyetini oyuncularıyla paylaşmanın mutluluğunu yaşadığını, 36 puana ulaşarak hedefledikleri noktaya doğru emin adımlarla ilerlediklerini söyledi.

Koşukavak ve Boluspor'un iddiası

Yalçın Koşukavak, takımının bu sezonki performansıyla ilgili optimist bir tablo çiziyor. Hedeflerinin büyük olduğunu belirten Koşukavak, "İnşallah hedeflediğimiz yere gideriz" ifadesiyle Boluspor'un yükselişine olan inancını ve bu yoldaki kararlılığını gösterdi. Rakip takım Tuzlaspor'a da başarılar dileyerek, fair play ruhunun önemine vurgu yaptı.