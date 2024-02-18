Kocaelispor - Şanlıurfaspor maçının ardından Hodri Meydan'dan Ertuğrul Sağlam'a istifa çağrısı

Kocaelispor'un Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında kendi evinde Şanlıurfaspor'a 1-0 mağlup olması, taraftar grubu Hodri Meydan'ı harekete geçirdi. Maçın ardından bir açıklama yayınlayan Hodri Meydan, takımın performansından duyduğu memnuniyetsizliği dile getirdi ve teknik direktör Ertuğrul Sağlam ile ekibinden istifa etmelerini talep etti.
"Bu şehirde korkaklara yer yok"
Hodri Meydan, yaptığı açıklamada, "Bu şehirde korkak adamlara yer yok. Haftalardır memnun olmadığımız futbola rağmen sabrettik. Artık sabrımız tükenmiştir. Takımın bu duruma gelmesinde sorumlu olan teknik direktör ve ekibinin istifasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
Takımın performansına sabır taştı
Kocaelispor'un bu sezon sergilediği performans, özellikle yüksek bütçeye ve olanaklara sahip olmasına rağmen, taraftarların ve Hodri Meydan'ın tepkisini çekti. Açıklamada, "Binbir emekle, bir şehrin kenetlenmesiyle oluşan camiamız, haftalardır yetersiz futbol oynatan ekibe tahammül edemiyor. Sahada varlık gösteremeyen herkesin istifasını bekliyoruz" denildi.
Futbolculara çağrı: "Armanın hakkını verin"
Hodri Meydan, futbolculara da seslenerek, kötü futbolun kabul edilemez olduğunu ve Kocaelispor taraftarının beklentilerine uygun performans sergilemeleri gerektiğini vurguladı. Açıklamada, "Kötü futbolun sebeplerini ve bahaneleri bir kenara bırakın. Bu şehirde Kocaelispor taraftarının huzursuz olduğu yerde kimse huzurlu olamaz. Armanın hakkını verin" ifadelerine yer verildi.
Şampiyonluk yolunda kararlılık mesajı
Hodri Meydan, şampiyonluk parolasıyla çıktıkları bu yolda, şampiyonluğa inanmayan ve beklentileri karşılayamayanlara şehirde yer olmadığını belirtti. Taraftar grubu, "Artık gerekeni yapın" diyerek hem yönetim hem de oyunculara mesajını net bir şekilde iletti.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.