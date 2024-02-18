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Kocaelispor - Şanlıurfaspor maçının ardından Hodri Meydan'dan Ertuğrul Sağlam'a istifa çağrısı

Kocaelispor'un Şanlıurfaspor'a mağlubiyeti sonrası Hodri Meydan, teknik direktör ve ekibinin istifasını talep etti. Sabrın tükendiği, şehrin korkaklara yer olmadığı vurgulandı.

İhlas Haber Ajansı
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Kocaelispor - Şanlıurfaspor maçının ardından Hodri Meydan'dan Ertuğrul Sağlam'a istifa çağrısı mask
Kocaelispor - Şanlıurfaspor maçının ardından Hodri Meydan'dan Ertuğrul Sağlam'a istifa çağrısı
Kocaelispor - Şanlıurfaspor maçının ardından Hodri Meydan'dan Ertuğrul Sağlam'a istifa çağrısı
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Kocaelispor'un Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında kendi evinde Şanlıurfaspor'a 1-0 mağlup olması, taraftar grubu Hodri Meydan'ı harekete geçirdi. Maçın ardından bir açıklama yayınlayan Hodri Meydan, takımın performansından duyduğu memnuniyetsizliği dile getirdi ve teknik direktör Ertuğrul Sağlam ile ekibinden istifa etmelerini talep etti.

Kocaelispor - Şanlıurfaspor maçının ardından Hodri Meydan'dan Ertuğrul Sağlam'a istifa çağrısı

"Bu şehirde korkaklara yer yok"

Hodri Meydan, yaptığı açıklamada, "Bu şehirde korkak adamlara yer yok. Haftalardır memnun olmadığımız futbola rağmen sabrettik. Artık sabrımız tükenmiştir. Takımın bu duruma gelmesinde sorumlu olan teknik direktör ve ekibinin istifasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kocaelispor - Şanlıurfaspor maçının ardından Hodri Meydan'dan Ertuğrul Sağlam'a istifa çağrısı

Takımın performansına sabır taştı

Kocaelispor'un bu sezon sergilediği performans, özellikle yüksek bütçeye ve olanaklara sahip olmasına rağmen, taraftarların ve Hodri Meydan'ın tepkisini çekti. Açıklamada, "Binbir emekle, bir şehrin kenetlenmesiyle oluşan camiamız, haftalardır yetersiz futbol oynatan ekibe tahammül edemiyor. Sahada varlık gösteremeyen herkesin istifasını bekliyoruz" denildi.

Kocaelispor - Şanlıurfaspor maçının ardından Hodri Meydan'dan Ertuğrul Sağlam'a istifa çağrısı

Futbolculara çağrı: "Armanın hakkını verin"

Hodri Meydan, futbolculara da seslenerek, kötü futbolun kabul edilemez olduğunu ve Kocaelispor taraftarının beklentilerine uygun performans sergilemeleri gerektiğini vurguladı. Açıklamada, "Kötü futbolun sebeplerini ve bahaneleri bir kenara bırakın. Bu şehirde Kocaelispor taraftarının huzursuz olduğu yerde kimse huzurlu olamaz. Armanın hakkını verin" ifadelerine yer verildi.

Kocaelispor - Şanlıurfaspor maçının ardından Hodri Meydan'dan Ertuğrul Sağlam'a istifa çağrısı

Şampiyonluk yolunda kararlılık mesajı

Hodri Meydan, şampiyonluk parolasıyla çıktıkları bu yolda, şampiyonluğa inanmayan ve beklentileri karşılayamayanlara şehirde yer olmadığını belirtti. Taraftar grubu, "Artık gerekeni yapın" diyerek hem yönetim hem de oyunculara mesajını net bir şekilde iletti.

Kocaelispor - Şanlıurfaspor maçının ardından Hodri Meydan'dan Ertuğrul Sağlam'a istifa çağrısı

 

18 Şub 2024 - 00:37 Kocaeli- Spor

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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