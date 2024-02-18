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Tuzlaspor maçının ardından, Boluspor teknik direktörü Yalçın Koşukavak'ın sabrını zorlayan enteresan anlar

Trendyol 1. Lig'deki Tuzlaspor-Boluspor maçının ardından, basın toplantısında yaşanan kriz ve Yalçın Koşukavak'ın tepkisi ilginç anlara sahne oldu.

Mustafa Aykan
Mustafa Aykan Tüm Haberleri
Tuzlaspor maçının ardından, Boluspor teknik direktörü Yalçın Koşukavak'ın sabrını zorlayan enteresan anlar mask
Tuzlaspor maçının ardından, Boluspor teknik direktörü Yalçın Koşukavak'ın sabrını zorlayan enteresan anlar
Tuzlaspor maçının ardından, Boluspor teknik direktörü Yalçın Koşukavak'ın sabrını zorlayan enteresan anlar
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Futbol dünyasında sıradan gibi görünen ancak beklenmedik durumlarla karşılaşıldığında ilginç anlara sahne olan olaylar yaşanabiliyor. Trendyol 1. Lig'de gerçekleşen Tuzlaspor ile Boluspor arasındaki mücadele sonrası, bir reklam panosu bu türden bir olaya konu oldu ve Boluspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak'ın sabrını zorladı.

Tuzlaspor maçının ardından, Boluspor teknik direktörü Yalçın Koşukavak'ın sabrını zorlayan enteresan anlar

Arka plan dikkat çekti

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, her şeyin yolunda gitmesi beklenirken, arka planda yer alması gereken 1. Lig reklam panosunun yerine Süper Lig panosu bulunması dikkat çekti.

Tuzlaspor maçının ardından, Boluspor teknik direktörü Yalçın Koşukavak'ın sabrını zorlayan enteresan anlar

Kameralara yansıyan ilginç anlar

Durumun fark edilmesiyle birlikte görevliler, doğru panoyu hızla yerleştirmeye çalıştı ancak başarılı olamadılar. Bu sırada Koşukavak'ın tepkisi, kameralara yansıyan ilginç anları da beraberinde getirdi.

Tuzlaspor maçının ardından, Boluspor teknik direktörü Yalçın Koşukavak'ın sabrını zorlayan enteresan anlar

Pano krizi ve müdahale çabaları

Toplantının yapılacağı sırada, Süper Lig reklam panosunun değiştirilmesi gerekiyordu. Ancak, yerine konulmak istenen 1. Lig panosu bir türlü sabitlenemedi. Bu durum, hem teknik direktör Koşukavak'ın hem de orada bulunanların stresini arttırdı.

Tuzlaspor maçının ardından, Boluspor teknik direktörü Yalçın Koşukavak'ın sabrını zorlayan enteresan anlar

Görevliler sonunda çözüm buldu

Görevlilerin aceleyle panoyu sabitleme çabaları, durumu daha da ilginç bir hale getirdi. Sabitlenemeyen pano, nihayetinde görevliler tarafından elleriyle tutularak yerinde tutuldu.

Tuzlaspor maçının ardından, Boluspor teknik direktörü Yalçın Koşukavak'ın sabrını zorlayan enteresan anlar

O anlar kameralara yansıdı

Boluspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, basın toplantısına başlamak üzereyken yaşanan bu kriz, futbol dünyasında nadir rastlanan ve unutulması güç anlara sahne oldu. Görevlilerin panoyu sabitlemek için gösterdiği çabalar ve Koşukavak'ın bu duruma verdiği tepkiler, kameralar tarafından kaydedildi. Bu olay, futbolun sadece saha içi ile sınırlı olmadığını, saha dışında da beklenmedik durumların yaşanabileceğini gösterdi.

Tuzlaspor maçının ardından, Boluspor teknik direktörü Yalçın Koşukavak'ın sabrını zorlayan enteresan anlar

# boluspor

18 Şub 2024 - 10:47 Bolu- Spor

Mahreç  Mustafa Aykan

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