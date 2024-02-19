Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğü İhale İlanı

BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

İHALE İLANI

Kiralama hakkı Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesine ait taşınmazlar, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi uyarınca açık teklif usulü ile Üniversitemiz Rektörlük İdari Birimler Toplantı Salonunda aşağıda belirtilen tarih ve saatte 3 yıllığına kiralanacaktır.

Sıra No Taşınmazın Cinsi m2 Tahmini Bedeli (Yıllık) Geçici Teminatı İhale Tarihi İhale Saati 1 Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gölköy Kampüsü Güzel Sanatlar Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Yabancı Diller Yüksekokulu, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, Fen Edebiyat Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Kültür ve Kongre Merkezinde bulunan alanların otomat yeri olarak kullanılması 16 102.960,00 TL 3.088,80 TL 07/03/2024 10:30

2) İstekliler, ihale ile ilgili şartname ve sözleşme dokümanlarını 500,00 TL bedel karşılığında Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 211 nolu odadan almak zorundadırlar. (Doküman satış bedeli, Üniversitemiz Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Ziraat Bankası Bolu Girişimci Dinamik Şubesi IBAN: TR830001002564064298565061 nolu hesabına yatırılacaktır.)

3) İstekliler, geçici teminat olarak, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu madde-26’da kabul edilen değerleri ibraz edebilecekleri gibi, peşin olarak da Üniversitemiz Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Ziraat Bankası Bolu Girişimci Dinamik Şubesi IBAN: TR830001002564064298565061 nolu hesabına yatırabilirler.

4) İhaleye katılabilmek için isteklilerin, bu işe ait Kira Şartnamesi madde-8’de belirtilen aşağıdaki şartları taşımaları ve istenilen belgeleri eksiksiz olarak ibraz etmeleri zorunludur.

İhaleye Katılmak İsteyen İsteklilerde Aşağıdaki Şartlar Aranır.

A- İhaleye katılacakların yasal yerleşim yeri sahibi olduklarını belgelemeleri, (İhaleye katılan yetkilinin kanuni ikametgâhı)

B- Şekli ve içeriği ihale doküman dosyasında belirtilen tebligat beyanının doldurulması,

C- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

a) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge (belge faaliyet türü ile kiraya verilecek faaliyet alanının benzer olması).

b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu ticaret veya sanayi odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge (belge faaliyet türü ile kiraya verilecek faaliyet alanının benzer olması) (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzelkişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış olması gerekir.)

c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge,

D- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

E- Adli Sicil Kaydı Belgesi

a) Gerçek kişi olması halinde işyeri sahibinin,

b) Tüzel kişi olması halinde ise şirket sahibi veya yetkilisine ait,

İhale tarihinden önce en fazla 15 gün öncesinde alınmış Adli sicil kaydı belgesi

F- İstekliler adına vekaleten ihaleye katılıyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekaletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu'nca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gereklidir.)

G- Bu şartnamenin 5. maddesinde yazılı miktarda geçici teminat vermesi,

H- Şekli ve içeriği ihale doküman dosyasında belirtilen teklif mektubu vermesi,

I- Yer Gördü belgesi.

J- İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu şartnameye ekli örneğe uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi (İhale üzerinde kaldığı taktirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir.) Ayrıca, grubun bütün ortaklıkları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır.

K- Bu şartnamenin 8. Maddesinde bulunan “İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulama Yönergesinin 31. maddesi” hakkında bilgilendirildiğine dair, şekli ve içeriği ihale doküman dosyasında belirtilen belgenin verilmesi.

L- İhale için istenilen evraklar asıl veya noter tasdikli olacaktır.

İhale dosyaları, elden ve posta yoluyla 07/03/2024 tarihi Perşembe günü ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 211 nolu odaya verilecektir. Bu saatten sonra gelen ihale dosyaları kabul edilmeyecektir.

İlan olunur.