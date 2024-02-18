Fiberoptik hat çalışmaları su kesintisine neden oldu

Düzce Belediyesi Olaya Hızla Müdahale Ediyor

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen yenileme çalışmaları esnasında meydana gelen bu talihsiz arıza üzerine, Düzce Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü’ne bağlı ekipler hızla harekete geçti. Ekipler, şehre su sağlayan hayati öneme sahip isale hattındaki arızayı gidermek için yoğun bir çalışma başlattı. Su kesintisinden etkilenen şehir sakinleri için en kısa sürede çözüm üretebilmek adına gece gündüz demeden çalışıyorlar.

Su Arzı Ne Zaman Normale Dönecek?

Beyköy'de bulunan arıtma tesisinden şehir şebekesine su dağıtan ana isale hattındaki arıza, ekiplerin titiz çalışmalarıyla en kısa sürede giderilmeye çalışılıyor. Düzce Belediyesi, yaşanan su kesintisinin ardından şehir halkına su arzının ne zaman normale döneceği konusunda güncel bilgiler sağlamaya devam ediyor. Vatandaşlar, belediyenin resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden gelişmeleri takip edebilir.

Vatandaşlara Önemli Uyarılar ve Öneriler

Su kesintisi süresince vatandaşlara su kullanımında tasarruf yapmaları ve zorunlu olmadıkça su kullanmaktan kaçınmaları öneriliyor. Ayrıca, su kesintisinin sona ermesiyle birlikte suyun ilk akışında bulanıklık yaşanabileceği, bu nedenle suyun bir süre akıtılarak temizlenmesi gerektiği belirtiliyor.