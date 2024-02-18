Yenilikçi enerji çözümü! Güneşten sıcak hava üretimi

Güneşin Gücüyle Isıtma ve Kurutma

Bu teknoloji, evler, fabrikalar ve tarım alanları için çığır açıcı bir çözüm sunuyor. Oluşturulan sıcak hava depolama sistemi sayesinde, sebze ve meyve kurutma işlemleri de yapılabiliyor. Yapılan testler, teknolojinin verimliliğini ve uygulama potansiyelini gözler önüne seriyor.

Patentli Yenilik ve Pazarlama Hazırlıkları

Makine Mühendisi Selim Yirmibeşoğlu liderliğindeki ekip, yenilenebilir enerjiyi maksimum düzeyde kullanma hedefiyle yola çıktı. Isı duvarı olarak adlandırılan bu sistem, güneş enerjisini kullanarak havayı ısıtıyor. Ekip, ürünün tüm patentlerini alarak, 2024 yılında pazara girmeyi hedefliyor. ISO, verimlilik, yerli malı ve CE belgeleriyle donatılan bu teknoloji, Türkiye'de ve dünyada benzersiz.

Dünya Çapında Bir İlk

Pilot üretim tesisi ile denemeler yapan ekip, bu tesisin dünya çapında bir ilk olduğunu belirtiyor. Hibrit sistem, hem ısıtma hem de kurutma işlemlerinde elektrik enerjisini güneş panelleriyle destekliyor. Yirmibeşoğlu, bu tesisin hem ülkeye hem de dünya çapında fayda sağlayacağına inanıyor.

Sıcaklık Farkları ve Enerji Verimliliği

Yirmibeşoğlu'na göre, yaz kış sıcaklık farkları teknolojinin adaptasyonunu gösteriyor. Kışın dışarı 5 dereceyken içeride 55-60 derece sıcaklık elde edilebiliyor. Bu, güneş enerjisinden maksimum fayda sağlama potansiyelini ortaya koyuyor.

Güneş Enerjisinde Yeni Bir Yön

Güneşten elektrik üretiminin doygunluğa ulaşmasının ardından, ekip güneş enerjisini farklı bir alanda değerlendirme yoluna gitti. Uzun yıllar süren araştırma ve denemeler sonucu, güneş enerjisiyle havayı ısıtıp istenilen yere transfer etme fikri hayata geçirildi.