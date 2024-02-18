- Teknoloji

Yenilikçi enerji çözümü! Güneşten sıcak hava üretimi

Düzce'deki mühendisler, yenilenebilir enerji alanında devrim niteliğinde bir adım attılar. Güneş enerjisini kullanarak sıcak hava üretip depolama başarısı elde ettiler. Bu, kış aylarında 55-60, yaz aylarında ise 80-100 derece sıcaklık sağlayabilen yenilikçi bir teknoloji. Ürün, ısıtma sistemleri ve tarım ürünlerinin kurutulması alanlarında kullanıma sunuluyor.

İhlas Haber Ajansı
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Yenilikçi enerji çözümü! Güneşten sıcak hava üretimi
Yenilikçi enerji çözümü! Güneşten sıcak hava üretimi
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Güneşin Gücüyle Isıtma ve Kurutma

Bu teknoloji, evler, fabrikalar ve tarım alanları için çığır açıcı bir çözüm sunuyor. Oluşturulan sıcak hava depolama sistemi sayesinde, sebze ve meyve kurutma işlemleri de yapılabiliyor. Yapılan testler, teknolojinin verimliliğini ve uygulama potansiyelini gözler önüne seriyor.

Yenilikçi enerji çözümü! Güneşten sıcak hava üretimi

Patentli Yenilik ve Pazarlama Hazırlıkları

Makine Mühendisi Selim Yirmibeşoğlu liderliğindeki ekip, yenilenebilir enerjiyi maksimum düzeyde kullanma hedefiyle yola çıktı. Isı duvarı olarak adlandırılan bu sistem, güneş enerjisini kullanarak havayı ısıtıyor. Ekip, ürünün tüm patentlerini alarak, 2024 yılında pazara girmeyi hedefliyor. ISO, verimlilik, yerli malı ve CE belgeleriyle donatılan bu teknoloji, Türkiye'de ve dünyada benzersiz.Yenilikçi enerji çözümü! Güneşten sıcak hava üretimi

Dünya Çapında Bir İlk

Pilot üretim tesisi ile denemeler yapan ekip, bu tesisin dünya çapında bir ilk olduğunu belirtiyor. Hibrit sistem, hem ısıtma hem de kurutma işlemlerinde elektrik enerjisini güneş panelleriyle destekliyor. Yirmibeşoğlu, bu tesisin hem ülkeye hem de dünya çapında fayda sağlayacağına inanıyor.Yenilikçi enerji çözümü! Güneşten sıcak hava üretimi

Sıcaklık Farkları ve Enerji Verimliliği

Yirmibeşoğlu'na göre, yaz kış sıcaklık farkları teknolojinin adaptasyonunu gösteriyor. Kışın dışarı 5 dereceyken içeride 55-60 derece sıcaklık elde edilebiliyor. Bu, güneş enerjisinden maksimum fayda sağlama potansiyelini ortaya koyuyor.Yenilikçi enerji çözümü! Güneşten sıcak hava üretimi

Güneş Enerjisinde Yeni Bir Yön

Güneşten elektrik üretiminin doygunluğa ulaşmasının ardından, ekip güneş enerjisini farklı bir alanda değerlendirme yoluna gitti. Uzun yıllar süren araştırma ve denemeler sonucu, güneş enerjisiyle havayı ısıtıp istenilen yere transfer etme fikri hayata geçirildi.Yenilikçi enerji çözümü! Güneşten sıcak hava üretimi

# üretim, elektrik, tarım, teknoloji

18 Şub 2024 - 12:27 Düzce- Teknoloji

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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