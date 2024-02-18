- Asayiş

Narkotik ekiplerinin büyük başarısı

Düzce şehrinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün titiz çalışmaları sonucunda, uyuşturucu satışı gerçekleştiren 3 şahıs gözaltına alındı. Emniyet güçlerinin sokaklarda yürüttüğü operasyonlar, uyuşturucu ticaretinin önlenmesi yönünde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

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Narkotik ekiplerinin büyük başarısı mask
Narkotik ekiplerinin büyük başarısı
Narkotik ekiplerinin büyük başarısı
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Koordineli Çalışmanın Meyveleri

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde gerçekleşen operasyonda, İ.A., E.E. ve Ç.U.D. isimli şüpheliler suçüstü yakalandı. Bu bireyler, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak, adalete teslim edildi. Operasyonda ayrıca, şüphelilerden uyuşturucu madde satın aldığı belirlenen 3 kişiye de uyuşturucu kullanma suçundan yasal işlem uygulandı.

Narkotik ekiplerinin büyük başarısı

Zararlı Maddelerin Ele Geçirilmesi

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda, 140 adet extacy hap ve 2 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Bu bulgular, şüphelilerin uyuşturucu ticaretinde ne kadar aktif olduğunu gözler önüne seriyor. Ele geçirilen maddeler, gençlerimizi ve toplumu tehdit eden zararlı alışkanlıkların önlenmesinde büyük öneme sahip.Narkotik ekiplerinin büyük başarısı

Toplumun Korunması Adına Önemli Adımlar

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü'nün başarılı operasyonu, toplumun uyuşturucu gibi zararlı maddelerden korunması adına atılmış önemli bir adımdır. Bu tür operasyonlar, gençlerimizi korumak ve sağlıklı bir toplum inşa etmek adına büyük önem taşımaktadır.Narkotik ekiplerinin büyük başarısı
# düzce

18 Şub 2024 - 12:32 Düzce- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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