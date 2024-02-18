- Asayiş

Huzur ve güven operasyonu

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı, güvenlik ve huzuru artırmak amacıyla kapsamlı bir operasyon başlattı. "Hırsızlık ve Dolandırıcılık Suçlarına Karşı Huzur Güven Uygulaması" adı altında gerçekleşen bu etkileyici operasyon, bölgede suç ve suçlulara karşı verilen mücadelenin ne kadar ciddi olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

İhlas Haber Ajansı
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Operasyonun Detayları: Ekip ve Personel Sayısı

Operasyon, Zonguldak genelinde 49 farklı ekibin ve toplam 153 güvenlik personelinin titiz çalışmaları ile yürütüldü. Güvenlik güçleri, bölgede yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak için gece gündüz demeden çalıştılar. Bu büyük güvenlik harekatı, özellikle hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarına bulaşmış şahısları hedef aldı.

Geniş Çaplı Sorgulama ve Kontroller

Yapılan operasyon kapsamında 3 bin 713 kişi detaylı bir şekilde sorgulandı. Bu sorgulamalar, bölgedeki suç oranının azaltılması ve potansiyel suçluların yakalanması amacıyla yapıldı. Sorgulama ve kontroller sonucunda, "Görevi Yaptırmamak İçin Direnme" ve "Taksirle Birden Fazla Kişinin Yaralanmasına Sebep Olma" gibi suçlardan 2 şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

Huzur ve Güvenin Teminatı

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı'nın bu operasyonu, vatandaşların güven içinde yaşamalarını sağlama konusundaki kararlılığını ortaya koyuyor. Huzur ve güven ortamının sürdürülebilirliği için gerçekleştirilen bu tür operasyonlar, toplumda güven duygusunu pekiştiriyor ve suç oranlarının azalmasına katkıda bulunuyor.
# jandarma, zonguldak

18 Şub 2024 - 12:35 Zonguldak- Asayiş

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