- Asayiş

Toprak kayması korku ve panik yarattı

Zonguldak'ın Kozlu İlçesi'nde, 19 Mayıs Mahallesi'ni etkisi altına alan şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen toprak kayması, bölge halkında büyük korku ve paniğe yol açtı. Olay, dün akşam saatlerinde yaşanırken, ani gelişen toprak kayması sebebiyle mahalle sakinleri korku dolu anlar yaşadı.

İhlas Haber Ajansı
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Toprak kayması korku ve panik yarattı mask
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Acil Durum Ekipleri Hızla Olay Yerinde

Yaşanan toprak kaymasının ardından bölge halkı, durumu hemen güvenlik güçlerine ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine hızla ulaşan polis ve AFAD ekipleri, bölgede geniş çaplı bir inceleme başlattı. Ekiplerin ilk önceliği, olası ek riskleri belirleyerek, mahalle sakinlerini güvence altına almak oldu.

Toprak Kaymasının Etkileri ve Önlemler

Toprak kaymasının meydana geldiği alanda yapılan ön incelemelerde, şiddetli yağışların toprağın doygunluk seviyesini aşırı derecede artırarak kaymaya yol açtığı belirlendi. Ekipler, benzer olayların önüne geçmek adına bölgede gerekli güvenlik önlemlerini artırırken, vatandaşları da olası tehlikelere karşı uyardı.

Mahalleli Tedirgin, Yetkililerden Destek Bekliyor

Olayın şokunu üzerinden atmaya çalışan 19 Mayıs Mahallesi sakinleri, yaşanan toprak kaymasının tekrarlanmaması için yetkililerden destek ve çözüm bekliyor. Mahalleli, alınacak tedbirler ve yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirilerek, endişelerinin giderilmesini umuyor.
# polis, destek

18 Şub 2024 - 12:38 Zonguldak- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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