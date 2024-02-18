- Siyaset

AK Parti’nin vatandaş odaklı seçim çalışması

Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol, AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı olarak, eğitimden sağlığa, güvenlikten istihdama geniş bir yelpazede projelerle Bolu'yu marka şehir yapma yolunda ilerliyor. Demirkol yenilikçi projelerle çıktığı adaylık yarışında Bolu'nun geleceği için umutlu ve kapsayıcı bir vizyon sunuyor.

Doğukan Demirci
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AK Parti’nin vatandaş odaklı seçim çalışması mask
AK Parti’nin vatandaş odaklı seçim çalışması
AK Parti’nin vatandaş odaklı seçim çalışması
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Yenilikçi projelerle Bolu'nun yeniden doğuşu

AK Parti'nin Bolu Belediye Başkan Adayı, Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol, seçim öncesi dönemde Bolu'nun potansiyelini maksimize etmeyi hedefleyen yenilikçi projelerle dikkat çekiyor. Yıltaş Yapı Market ziyareti sırasında Bolu için "yeni bir hikaye yazma" niyetini vurgulayan Demirkol, şehri marka kent yapma hedefine ulaştıracak büyük ve yenilikçi projelerin altını çiziyor.

AK Parti’nin vatandaş odaklı seçim çalışması

Vatandaş odaklı kampanya yaklaşımı

Demirkol'un saha çalışmaları, vatandaşlarla doğrudan etkileşim ve iletişime büyük önem veriyor. Yaptığı ziyaretlerde vatandaşların ve çalışanların yoğun ilgisiyle karşılanan Demirkol, Bolu için ortak bir vizyon ve çalışma azmi oluşturma çağrısında bulunuyor. Bu yaklaşım, kampanyanın temel taşlarından biri olarak öne çıkıyor ve şehrin tüm kesimlerini kucaklayan bir yönetim anlayışının sinyallerini veriyor.

AK Parti’nin vatandaş odaklı seçim çalışması

Toplumsal birlikteliğin gücü

Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol, yönetim anlayışında toplumsal birlikteliğe ve beraberliğe vurgu yapıyor. "Geleceğimiz için dolu dolu bir Bolu" vizyonuyla, eğitimden sağlığa ve istihdama kadar her alanda kapsamlı projeleri hayata geçirme sözü veriyor. Bu projeler, Bolu'nun sosyal ve ekonomik anlamda kalkınmasını hedefliyor ve şehrin tüm bireylerinin refah seviyesini yükseltmeyi amaçlıyor.AK Parti’nin vatandaş odaklı seçim çalışması

Emin ellerde bir gelecek

1 Nisan sabahı itibarıyla Bolu'nun "emin ellerde" olduğunu hissettireceklerini belirten Demirkol, şehrin geleceğini şekillendirecek önemli adımların müjdesini veriyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan alınan ilhamla, Bolu için gece gündüz demeden çalışacaklarını ve şehri bir dönüşüm sürecine sokacaklarını ifade ediyor.

Kapsayıcı bir gelecek vizyonu

Demirkol, Bolu'nun her kesiminden insanı kucaklayacak bir yönetim anlayışı benimseyeceğini söylüyor. Kadınlardan gençlere, sporculardan esnafa ve özel gereksinimli bireylere kadar herkesin mutluluğu ve huzuru için çalışacaklarını vurguluyor. Bu kapsayıcı vizyon, Bolu'nun sosyal ve ekonomik anlamda kalkınmasını ve tüm bireylerin refah seviyesinin artırılmasını hedefliyor.AK Parti’nin vatandaş odaklı seçim çalışması

Umutlu bir geleceğe doğru

Demirkol'un mesajları, Bolu için umut dolu bir geleceğin kapılarını aralıyor. Şehrin her bireyinin huzur ve güven içinde yaşaması, geleceğe umutla bakabilmesi için gerekli adımların atılacağını belirten Demirkol, bu süreçte tüm Boluluları birlikte çalışmaya davet ediyor. Bolu'nun yeni hikayesi, birlik, beraberlik ve kararlılıkla yazılacak ve şehri marka bir kent yapma yolunda emin adımlarla ilerleyecek.

# belediye, seçim, başkan, ak parti, erdoğan

18 Şub 2024 - 12:42 Bolu- Siyaset

Mahreç  Doğukan Demirci

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