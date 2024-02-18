- Asayiş

Sokak köpeklerine acımasız saldırı

Kastamonu'nun Cide ilçesinde dün meydana gelen kahredici bir olay, hayvanseverlerin ve bölge halkının yüreğini burktu. Bağyurdu Mahallesi'nde yaşanan olayda, iki masum sokak köpeği, bir şahıs tarafından tüfekle vurularak ağır yaralandı.

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Sokak köpeklerine acımasız saldırı
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Hayvanlara Acımasızca Ateş Açıldı

Edinilen bilgilere göre, saldırıya uğrayan köpeklerden biri, yaralı bir şekilde Cide Devlet Hastanesi'nin önüne sürünerek geldi. Diğer köpek ise, aldığı saçma darbeleriyle düştüğü derede bulundu. Olay yerine ivedilikle intikal eden Cide Belediyesi Veteriner Hekimlik Müdürlüğü ekipleri, yaralı köpekleri hemen veteriner kliniğine naklederek tedavi altına aldı. Köpeklerin vücutlarından çıkarılan çok sayıda saçmanın ardından, durumlarının ciddiyeti herkesi derinden etkiledi.

Sokak köpeklerine acımasız saldırı

Hızlı Müdahale ve Adli Süreç

Yaşanan bu trajik olayın ardından Cide İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kapsamlı bir soruşturma başlatarak, faili kısa sürede tespit etti. Şüpheli, evinde yapılan operasyonla gözaltına alındı ve karakola götürülerek hakkında adli işlem başlatıldı.
# jandarma, tedavi

18 Şub 2024 - 13:01 Kastamonu/ Cide- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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