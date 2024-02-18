Sokak köpeklerine acımasız saldırı

Hayvanlara Acımasızca Ateş Açıldı
Edinilen bilgilere göre, saldırıya uğrayan köpeklerden biri, yaralı bir şekilde Cide Devlet Hastanesi'nin önüne sürünerek geldi. Diğer köpek ise, aldığı saçma darbeleriyle düştüğü derede bulundu. Olay yerine ivedilikle intikal eden Cide Belediyesi Veteriner Hekimlik Müdürlüğü ekipleri, yaralı köpekleri hemen veteriner kliniğine naklederek tedavi altına aldı. Köpeklerin vücutlarından çıkarılan çok sayıda saçmanın ardından, durumlarının ciddiyeti herkesi derinden etkiledi.
Hızlı Müdahale ve Adli Süreç
Yaşanan bu trajik olayın ardından Cide İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kapsamlı bir soruşturma başlatarak, faili kısa sürede tespit etti. Şüpheli, evinde yapılan operasyonla gözaltına alındı ve karakola götürülerek hakkında adli işlem başlatıldı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.