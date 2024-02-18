- Kültür-Sanat

Halk dansları şöleni büyüledi

Bartın, dokuzuncu kez düzenlenen Halk Dansları Şöleni'ne ev sahipliği yaptı. İki gün süren bu etkinlik, çeşitli yaş gruplarından 270 dansçının katılımıyla renkli görüntülere sahne oldu. İl Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen şölen, Türkiye'nin dört bir yanından gelen halk danslarıyla zenginleşti.

İhlas Haber Ajansı
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Halk dansları şöleni büyüledi
Halk dansları şöleni büyüledi
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Çeşitli Yörelerden Danslar Sahne Aldı

Etkinlikte, Bartın, Kastamonu, Aydın, Karadeniz ve İç Anadolu bölgesi gibi Türkiye'nin farklı yörelerinden halk oyunları sergilendi. Katılımcılar, horon, roman havası, zeybek ve mezdeke gibi geleneksel dansları ustalıkla sundu. Salonu dolduran izleyiciler, dansçıların enerji dolu performansları karşısında büyülenmiş bir haldeydi.

Halk dansları şöleni büyüledi

Tüm Yaş Gruplarından Dansçılar Performans Sergiledi

Şölen, miniklerden 60 yaş üstüne kadar geniş bir yaş yelpazesini kapsayan dansçılara ev sahipliği yaptı. Özellikle yaşlı dansçıların gençlerle birlikte sergiledikleri performanslar, izleyenlerden büyük alkış aldı. Genç dansçılar ise, Mezdeke ve Anadolu Ateşi gibi ünlü dans gruplarına meydan okuyacak yeteneklerini sergiledi.

Halk dansları şöleni büyüledi

Müzik ve Dans Bir Arada

Etkinlik sırasında, gitar ile oyun havaları çalınarak katılımcılar coşku dolu anlar yaşadı. Bir yöresel ses sanatçısının gitar eşliğinde verdiği mini konser ise, nostaljik şarkılarla programı zenginleştirdi. Sahneye çıkan eğitmenlerin göbek dansı gösterisi de renkli görüntülerin oluşmasına katkı sağladı.Halk dansları şöleni büyüledi

Halk Oyunları Eğitmeni Orhan Doğan, etkinliğin her sene düzenlendiğini ve bu yıl dokuzuncusunun gerçekleştirildiğini belirtti. Doğan, 11 farklı dans grubunun ve yaklaşık 270 dansçının sahne aldığını, etkinliğin tüm yörelerin müzikleri ve figürlerini sergilediğini ifade etti.Halk dansları şöleni büyüledi

# kastamonu, bartın, karadeniz

18 Şub 2024 - 13:05 Bartin- Kültür-Sanat

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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