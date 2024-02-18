45 Yaşındaki vatandaş evinde ölü bulundu

Acil Yardım Çağrısı ve İtfaiyenin Müdahalesi
Satı Çaycı'dan uzun süre haber alamayan yakınları, endişeleri artınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ne başvurdu. İhbar üzerine harekete geçen itfaiye, sağlık ve polis ekipleri, adres olarak belirtilen İnönü Mahallesi Kömürkara Sokak'taki eve hızla ulaştı. İtfaiye ekiplerinin özverili çalışmasıyla kapıyı açan ekipler, Çaycı'yı hayatını kaybetmiş halde buldu.
Olay Yerindeki İncelemeler ve Soruşturma
Olay yerine ulaşan polis ekipleri, detaylı bir inceleme gerçekleştirdi. Çaycı'nın cansız bedeni, yapılan ilk incelemelerin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna nakledildi. Bu üzücü olayın ardından, Çaycı'nın ölümüne ilişkin soruşturma derhal başlatıldı. Yetkililer, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için titiz bir çalışma yürütüyor.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.