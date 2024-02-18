- Sağlık

İdrar kesesi taş dolu köpeğe başarılı operasyon!

Kastamonu Üniversitesi Veteriner Fakültesi, idrar kesesi taşlarla dolu Pug cinsi köpeği başarılı operasyonla kurtardı. Uzman ekip, hayvan sağlığında mükemmel bir başarıya imza attı.

İhlas Haber Ajansı
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İdrar kesesi taş dolu köpeğe başarılı operasyon! mask
İdrar kesesi taş dolu köpeğe başarılı operasyon!
İdrar kesesi taş dolu köpeğe başarılı operasyon!
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Yaşam Mücadelesi Kazandı

6 yaşındaki dişi köpek, kanlı idrar şikayetiyle hastanenin kapısını çaldı. Uzmanlar tarafından yapılan detaylı incelemeler sonucu, beklenmedik bir durumla karşılaşıldı: Köpeğin idrar kesesi, yüzde 90 oranında taşlarla kaplıydı. Bu durum, hemen müdahale gerektiriyordu.

İdrar kesesi taş dolu köpeğe başarılı operasyon!

Zorlu Operasyon Başarıyla Tamamlandı

Cerrahi ve Doğum-Jinekoloji Anabilim Dalı'nın deneyimli öğretim üyelerinin rehberliğinde, yaklaşık 2 saat süren zorlu bir operasyon gerçekleştirildi. Köpeğin idrar kesesindeki üç büyük taş çıkarıldı ve kısırlaştırma işlemi yapılarak hem rahim hem de yumurtalıkları alındı. Operasyon sırasında köpeğin yaşadığı solunum problemleri, cerrahi ekibin dikkatli ve profesyonel müdahalesi sayesinde başarıyla yönetildi.İdrar kesesi taş dolu köpeğe başarılı operasyon!

Uzman Bakış Açısı: Riskler ve Başarı

Hayvan Hastanesi Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Tarık Şafak, Pug cinsi köpeklerin solunum yapısı gereği ameliyatların her zaman bir risk taşıdığını belirtti. Ancak bu kez, hastane ekibinin deneyimi ve titiz çalışması sayesinde köpek, sağlığına kavuştu. Bu başarılı operasyon, veteriner cerrahideki uzmanlığın ve ileri teknolojinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.İdrar kesesi taş dolu köpeğe başarılı operasyon!

Hayat Kurtaran Teknoloji ve Deneyim

Kastamonu Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi, son teknoloji ekipmanları ve alanında uzman ekibiyle, hayvan sağlığına dair zorlu vakaların üstesinden gelmeye devam ediyor. Bu başarılı operasyon, veteriner tıbbında mükemmeliyetin ve özverili çalışmanın bir örneğini teşkil etmektedir.

# teknoloji, kastamonu

18 Şub 2024 - 13:16 Kastamonu- Sağlık

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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