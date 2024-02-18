İdrar kesesi taş dolu köpeğe başarılı operasyon!

Yaşam Mücadelesi Kazandı

6 yaşındaki dişi köpek, kanlı idrar şikayetiyle hastanenin kapısını çaldı. Uzmanlar tarafından yapılan detaylı incelemeler sonucu, beklenmedik bir durumla karşılaşıldı: Köpeğin idrar kesesi, yüzde 90 oranında taşlarla kaplıydı. Bu durum, hemen müdahale gerektiriyordu.

Zorlu Operasyon Başarıyla Tamamlandı

Cerrahi ve Doğum-Jinekoloji Anabilim Dalı'nın deneyimli öğretim üyelerinin rehberliğinde, yaklaşık 2 saat süren zorlu bir operasyon gerçekleştirildi. Köpeğin idrar kesesindeki üç büyük taş çıkarıldı ve kısırlaştırma işlemi yapılarak hem rahim hem de yumurtalıkları alındı. Operasyon sırasında köpeğin yaşadığı solunum problemleri, cerrahi ekibin dikkatli ve profesyonel müdahalesi sayesinde başarıyla yönetildi.

Uzman Bakış Açısı: Riskler ve Başarı

Hayvan Hastanesi Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Tarık Şafak, Pug cinsi köpeklerin solunum yapısı gereği ameliyatların her zaman bir risk taşıdığını belirtti. Ancak bu kez, hastane ekibinin deneyimi ve titiz çalışması sayesinde köpek, sağlığına kavuştu. Bu başarılı operasyon, veteriner cerrahideki uzmanlığın ve ileri teknolojinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Hayat Kurtaran Teknoloji ve Deneyim

Kastamonu Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi, son teknoloji ekipmanları ve alanında uzman ekibiyle, hayvan sağlığına dair zorlu vakaların üstesinden gelmeye devam ediyor. Bu başarılı operasyon, veteriner tıbbında mükemmeliyetin ve özverili çalışmanın bir örneğini teşkil etmektedir.