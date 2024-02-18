Örümcek adam Kastamonu'nun lezzetlerine kapıldı

Kastamonu Pastırması ve Çekme Helvasının Tadına Baktı
Kastamonu'nun ünlü lezzetleri arasında yer alan Taşköprü sarımsağı, pastırma, sucuk, simit ve çekme helvayı deneyimleyen Koç, özellikle pastırmanın hafif ve lezzetli yapısına vurgu yaptı. Kastamonu pastırmasını Kayseri ile kıyaslayan Koç, her iki şehrin de pastırma konusunda iddialı olduğunu söyledi. Çekme helva ise padişah tatlısı olarak bilinen, coğrafi işaretli bir lezzet. Koç, çekme helvanın sevgi ve mutluluk katılarak yapıldığını, herkese tavsiye ettiğini belirtti.
Tarihi ve Kültürel Ziyaretler
Kastamonu ziyareti sırasında, şehrin tarihi mekanlarını da gezen Koç, Mehmet Akif Ersoy'un milli mücadele yıllarında vaaz verdiği Nasrullah Meydanı'nda vatandaşlarla buluştu. Şehit Şerife Bacı heykeli önünde, milli mücadeledeki önemine değinen Koç, hayallerin peşinden gitmenin önemini vurguladı. Kastamonu Belediyesi'nin misafirperverliğine de teşekkür eden Koç, herkesi Kastamonu'yu görmeye davet etti.
Sıcak Karşılamalar ve Hatıra Fotoğrafları
Kastamonu'da vatandaşlarla sıcak sohbetler gerçekleştiren ve hatıra fotoğrafları çektiren Koç, şehrin misafirperverliğinden etkilendi. İremnur Gül gibi yerel halkla anlamlı etkileşimler yaşayan Koç, Kastamonu'nun sıcak yüzünü gösterdi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.