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Örümcek adam Kastamonu'nun lezzetlerine kapıldı

28 yaşındaki Ayaz Koç, 'Spider-Man Yollarda' mottosu ile Türkiye'yi dolaşma hayalini sürdürüyor. Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası afetzede çocukları sevindiren Koç, 81 il gezme hedefiyle yola çıktı. Bu yolculuğun 23. durağı, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle ünlü Kastamonu oldu. Örümcek adam kostümü ile dikkat çeken Koç, Kastamonu'nun yöresel lezzetlerine hayran kaldı.

İhlas Haber Ajansı
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Örümcek adam Kastamonu'nun lezzetlerine kapıldı mask
Örümcek adam Kastamonu'nun lezzetlerine kapıldı
Örümcek adam Kastamonu'nun lezzetlerine kapıldı
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Kastamonu Pastırması ve Çekme Helvasının Tadına Baktı

Kastamonu'nun ünlü lezzetleri arasında yer alan Taşköprü sarımsağı, pastırma, sucuk, simit ve çekme helvayı deneyimleyen Koç, özellikle pastırmanın hafif ve lezzetli yapısına vurgu yaptı. Kastamonu pastırmasını Kayseri ile kıyaslayan Koç, her iki şehrin de pastırma konusunda iddialı olduğunu söyledi. Çekme helva ise padişah tatlısı olarak bilinen, coğrafi işaretli bir lezzet. Koç, çekme helvanın sevgi ve mutluluk katılarak yapıldığını, herkese tavsiye ettiğini belirtti.

Örümcek adam Kastamonu'nun lezzetlerine kapıldı

Tarihi ve Kültürel Ziyaretler

Kastamonu ziyareti sırasında, şehrin tarihi mekanlarını da gezen Koç, Mehmet Akif Ersoy'un milli mücadele yıllarında vaaz verdiği Nasrullah Meydanı'nda vatandaşlarla buluştu. Şehit Şerife Bacı heykeli önünde, milli mücadeledeki önemine değinen Koç, hayallerin peşinden gitmenin önemini vurguladı. Kastamonu Belediyesi'nin misafirperverliğine de teşekkür eden Koç, herkesi Kastamonu'yu görmeye davet etti.Örümcek adam Kastamonu'nun lezzetlerine kapıldı

Sıcak Karşılamalar ve Hatıra Fotoğrafları

Kastamonu'da vatandaşlarla sıcak sohbetler gerçekleştiren ve hatıra fotoğrafları çektiren Koç, şehrin misafirperverliğinden etkilendi. İremnur Gül gibi yerel halkla anlamlı etkileşimler yaşayan Koç, Kastamonu'nun sıcak yüzünü gösterdi.Örümcek adam Kastamonu'nun lezzetlerine kapıldı

# kastamonu

18 Şub 2024 - 13:26 Kastamonu- Gündem

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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