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Kıbrıs Gazisi Mustafa Çeven'e son görev

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde, Kıbrıs Barış Harekatı'nın kahramanlarından biri olan Mustafa Çeven için duygusal bir veda töreni gerçekleştirildi. 71 yaşında hayata gözlerini yuman Çeven, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gördüğü sırada vefat etti. Cenazesi, memleketi İhsangazi'ye getirilerek, burada düzenlenen törenle ebediyete uğurlandı.

İhlas Haber Ajansı
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Kıbrıs Gazisi Mustafa Çeven'e son görev mask
Kıbrıs Gazisi Mustafa Çeven'e son görev
Kıbrıs Gazisi Mustafa Çeven'e son görev
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Törenle Anılan Kahraman: Mustafa Çeven

Kıbrıs gazisi Mustafa Çeven için İhsangazi Merkez Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından, Akkirpi köyündeki aile kabristanına askeri törenle defnedildi. Törene, Kastamonu Vali Yardımcısı Ahmet Atılkan başta olmak üzere, ilçe kaymakamı, il jandarma komutanı, belediye başkanı, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Vali Yardımcısı Atılkan, Çeven ailesine başsağlığı dileklerinde bulunarak, Türk bayrağına sarılı tabutu oğlu Bayram Çeven'e teslim etti.

Kıbrıs Gazisi Mustafa Çeven'e son görev

Toplumun ve Devletin Tam Desteği

Mustafa Çeven'in cenaze töreni, devletin ve toplumun birlikte hareket ettiğinin güçlü bir göstergesi olarak kayıtlara geçti. İhsangazi Kaymakamı Neslihan Sönmezoğlu, Kastamonu İl Jandarma Komutanı Albay Zafer Özden ve İhsangazi Belediye Başkanı Hayati Sağlık'ın yanı sıra, çok sayıda gazi ve vatandaş da törende hazır bulunarak, Çeven'e olan saygılarını sundu.

Kıbrıs Gazisi Mustafa Çeven'e son görev

Vefa Örneği: Bir Kahramana Veda

Kıbrıs gazisi Mustafa Çeven'in cenaze töreni, vatanı için mücadele eden kahramanlara duyulan minnetin ve vefanın somut bir örneği oldu. Tören, aynı zamanda birlik ve beraberlik mesajlarıyla da anlamlıydı. Çeven ailesine teslim edilen Türk bayrağı, bu veda anının en dikkat çekici ve duygusal anlarından birini oluşturdu.Kıbrıs Gazisi Mustafa Çeven'e son görev

# jandarma, aile, belediye, kastamonu

18 Şub 2024 - 13:32 Kastamonu/ İhsangazi- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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