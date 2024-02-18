- Asayiş

Dilencilikle mücadelede sıkı denetimler artıyor

Bartın kent merkezinde, zabıta ekiplerinin dilencilere yönelik denetimlerini artırmasıyla birlikte, il dışından gelen ve vatandaşların duygularını istismar ederek dilenen kişilere yönelik ciddi önlemler alınıyor. Bartın Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, toplumsal duyarlılığı korumak ve huzurlu bir kent ortamını sağlamak amacıyla, dilencilik faaliyetlerine karşı kesintisiz operasyonlar düzenliyor.

İhlas Haber Ajansı
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Dilencilikle mücadelede sıkı denetimler artıyor mask
Dilencilikle mücadelede sıkı denetimler artıyor
Dilencilikle mücadelede sıkı denetimler artıyor
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Kesintisiz Operasyonlar ve Sıkı Denetimler

Zabıta ekipleri, özellikle il dışından Bartın'a gelip dilencilik yapan kişileri tespit etmek için yoğun çaba sarf ediyor. Bu kişilere yönelik yapılan denetimlerde, kanunlar çerçevesinde cezai işlem uygulanıyor. Bu denetimler, kentteki huzuru ve güvenliği artırma hedefiyle yapılıyor.

Dilencilikle mücadelede sıkı denetimler artıyor

Bartın Belediyesi'nin Önceliği Huzur ve Güven

Bartın Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, yapılan denetimler ve alınan önlemlerle ilgili olarak, "Zabıta Müdürlüğümüz, vatandaşlarımızın duygularını istismar ederek dilenenlere karşı kesintisiz bir mücadele içindedir. İl dışından gelen ve dilencilik yapan kişilere yönelik sıkı denetimlerimiz, kentimizin huzur ve güvenliğini korumak adına devam edecek" şeklinde konuştu. Bu açıklama, Belediye'nin sosyal sorumluluk bilinciyle hareket ettiğini ve vatandaşların refahını önemsediğini gösteriyor.Dilencilikle mücadelede sıkı denetimler artıyor

Vatandaşların Duyarlılığı ve Destek Çağrısı

Bartın Belediyesi, vatandaşlardan gelen şikayet ve talepleri dikkate alarak, dilencilikle mücadelede etkin bir strateji izliyor. Vatandaşların duyarlılığı, bu mücadelenin başarısında büyük bir rol oynuyor. Belediye, kentte yaşayan herkesi, dilencilere karşı dikkatli olmaya ve bu tür faaliyetleri zabıta ekiplerine bildirmeye çağırıyor.

# destek, belediye, bartın

18 Şub 2024 - 13:36 Bartin- Asayiş

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