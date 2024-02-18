Dilencilikle mücadelede sıkı denetimler artıyor

Kesintisiz Operasyonlar ve Sıkı Denetimler

Zabıta ekipleri, özellikle il dışından Bartın'a gelip dilencilik yapan kişileri tespit etmek için yoğun çaba sarf ediyor. Bu kişilere yönelik yapılan denetimlerde, kanunlar çerçevesinde cezai işlem uygulanıyor. Bu denetimler, kentteki huzuru ve güvenliği artırma hedefiyle yapılıyor.

Bartın Belediyesi'nin Önceliği Huzur ve Güven

Bartın Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, yapılan denetimler ve alınan önlemlerle ilgili olarak, "Zabıta Müdürlüğümüz, vatandaşlarımızın duygularını istismar ederek dilenenlere karşı kesintisiz bir mücadele içindedir. İl dışından gelen ve dilencilik yapan kişilere yönelik sıkı denetimlerimiz, kentimizin huzur ve güvenliğini korumak adına devam edecek" şeklinde konuştu. Bu açıklama, Belediye'nin sosyal sorumluluk bilinciyle hareket ettiğini ve vatandaşların refahını önemsediğini gösteriyor.

Vatandaşların Duyarlılığı ve Destek Çağrısı

Bartın Belediyesi, vatandaşlardan gelen şikayet ve talepleri dikkate alarak, dilencilikle mücadelede etkin bir strateji izliyor. Vatandaşların duyarlılığı, bu mücadelenin başarısında büyük bir rol oynuyor. Belediye, kentte yaşayan herkesi, dilencilere karşı dikkatli olmaya ve bu tür faaliyetleri zabıta ekiplerine bildirmeye çağırıyor.