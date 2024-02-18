İtfaiye eğitimleriyle güvenlik seviyesi artıyor

Yenilenen Araç ve Teçhizatla Eğitim Süreci
Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, yenilenen araç ve teçhizatıyla itfaiye erlerine yangın söndürme, kurtarma operasyonları, yangın yerinde karşılaşılabilecek tehlikeler ve trafik kazalarına müdahale gibi konularda temel eğitimler vermekte. Bu eğitimler, itfaiye erlerinin sahadaki performanslarını maksimize ederek, müdahale süreçlerinde etkinliği ve güvenliği artırmayı hedefliyor.
Kaynaşlı İtfaiyesi'nde İki Haftalık Temel Eğitim Programı
Özellikle Kaynaşlı Belediyesi itfaiye erlerine yönelik düzenlenen iki haftalık temel eğitim programı, itfaiyecilik alanında güncel bilgi ve tekniklerle donatılmış bir müfredatı içeriyor. Bu program, itfaiye erlerinin hem teorik bilgi sahibi olmalarını hem de pratik uygulamalarla tecrübe kazanmalarını sağlamakta.
Tatbikatla Teori Pratiğe Dönüşüyor
Eğitim sürecinin sonunda gerçekleştirilen tatbikat, itfaiye erlerinin aldıkları eğitimi sahada nasıl uygulayacaklarını gösteren önemli bir pratik deneyim sunuyor. Yapılan tatbikatta, itfaiye erleri, gerçekleşen bir yangına müdahale ederek, eğitimlerde öğrendikleri teknikleri başarıyla uygulama fırsatı buluyorlar.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.