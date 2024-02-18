- Asayiş

İtfaiye eğitimleriyle güvenlik seviyesi artıyor

Düzce Belediyesi, bölgesindeki itfaiye teşkilatlarının eğitim ve donanım kalitesini artırma konusunda önemli adımlar atmaya devam ediyor. Bölgenin en güçlü itfaiye teşkilatı olarak bilinen ve Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün liderliğindeki Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, ilçe ve belde belediyelerinin itfaiye erlerine yönelik kapsamlı eğitim programları başlattı.

İhlas Haber Ajansı
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İtfaiye eğitimleriyle güvenlik seviyesi artıyor mask
İtfaiye eğitimleriyle güvenlik seviyesi artıyor
İtfaiye eğitimleriyle güvenlik seviyesi artıyor
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Yenilenen Araç ve Teçhizatla Eğitim Süreci

Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, yenilenen araç ve teçhizatıyla itfaiye erlerine yangın söndürme, kurtarma operasyonları, yangın yerinde karşılaşılabilecek tehlikeler ve trafik kazalarına müdahale gibi konularda temel eğitimler vermekte. Bu eğitimler, itfaiye erlerinin sahadaki performanslarını maksimize ederek, müdahale süreçlerinde etkinliği ve güvenliği artırmayı hedefliyor.

İtfaiye eğitimleriyle güvenlik seviyesi artıyor

Kaynaşlı İtfaiyesi'nde İki Haftalık Temel Eğitim Programı

Özellikle Kaynaşlı Belediyesi itfaiye erlerine yönelik düzenlenen iki haftalık temel eğitim programı, itfaiyecilik alanında güncel bilgi ve tekniklerle donatılmış bir müfredatı içeriyor. Bu program, itfaiye erlerinin hem teorik bilgi sahibi olmalarını hem de pratik uygulamalarla tecrübe kazanmalarını sağlamakta.İtfaiye eğitimleriyle güvenlik seviyesi artıyor

Tatbikatla Teori Pratiğe Dönüşüyor

Eğitim sürecinin sonunda gerçekleştirilen tatbikat, itfaiye erlerinin aldıkları eğitimi sahada nasıl uygulayacaklarını gösteren önemli bir pratik deneyim sunuyor. Yapılan tatbikatta, itfaiye erleri, gerçekleşen bir yangına müdahale ederek, eğitimlerde öğrendikleri teknikleri başarıyla uygulama fırsatı buluyorlar.İtfaiye eğitimleriyle güvenlik seviyesi artıyor

# eğitim, trafik, düzce, araç

18 Şub 2024 - 13:40 Düzce- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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