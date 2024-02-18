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Zonguldak'ta Üzülmezspor ile Göbüspor arasındaki futbol maçı boks maçına döndü

Zonguldak'ta Üzülmezspor ile Göbüspor arasındaki amatör maçta futbolcular kavgaya tutuştu. 60. dakikada başlayan tartışma sonrası çevik kuvvet müdahale etti, maç 1-1 sona erdi.

İhlas Haber Ajansı
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Zonguldak'ta Üzülmezspor ile Göbüspor arasındaki futbol maçı boks maçına döndü
Zonguldak'ta Üzülmezspor ile Göbüspor arasındaki futbol maçı boks maçına döndü
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Zonguldak'ta futbol, bir kez daha tutkunun ne kadar yüksek olabileceğini gösterdi. 1. Amatör Küme'de yer alan iki takım Üzülmezspor ve Göbüspor'un karşı karşıya geldiği maç, futbolun sadece bir oyun olmadığının kanıtı oldu.

Zonguldak'ta Üzülmezspor ile Göbüspor arasındaki futbol maçı boks maçına döndü

60. dakikada beklenmedik bir olay

Fener sahasında gerçekleşen ve büyük bir heyecanla başlayan karşılaşma, 60. dakikada beklenmedik bir olaya sahne oldu.

Zonguldak'ta Üzülmezspor ile Göbüspor arasındaki futbol maçı boks maçına döndü

Oyun alanı savaş alanına döndü

Müsabakanın 1-1 devam ettiği dakikalarda Göbüspor tarafından yapılan bir faul, iki takım arasında gergin anların yaşanmasına neden oldu. Kısa sürede futbolcular arasındaki tartışma, kavgaya dönüşerek sahanın atmosferini tamamen değiştirdi.

Zonguldak'ta Üzülmezspor ile Göbüspor arasındaki futbol maçı boks maçına döndü

Çevik kuvvet ekipleri devrede

Sahada futbolcular arasında başlayan kargaşa, çevik kuvvet ekiplerinin müdahalesi ile son buldu. Bu süreçte üç oyuncu kırmızı kartla oyun dışı bırakıldı, maçın seyri değişti.

Zonguldak'ta Üzülmezspor ile Göbüspor arasındaki futbol maçı boks maçına döndü

Fair play ruhuna aykırı dakikalar

Futbolun birleştirici ruhunun zarar gördüğü bu anlar, sporseverleri hayal kırıklığına uğrattı. Futbolcuların kavgaya tutuşması, fair play ruhuna aykırı olarak nitelendirildi. Ancak, olayların yatışmasının ardından maç kaldığı yerden devam etti. Mücadele, başladığı gibi 1-1'lik skorla sona erdi ve her iki takım da sahadan bir puanla ayrıldı.

# zonguldak

18 Şub 2024 - 14:19 Zonguldak- Spor

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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