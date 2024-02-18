Zonguldak'ta Üzülmezspor ile Göbüspor arasındaki futbol maçı boks maçına döndü

Zonguldak'ta futbol, bir kez daha tutkunun ne kadar yüksek olabileceğini gösterdi. 1. Amatör Küme'de yer alan iki takım Üzülmezspor ve Göbüspor'un karşı karşıya geldiği maç, futbolun sadece bir oyun olmadığının kanıtı oldu.
60. dakikada beklenmedik bir olay
Fener sahasında gerçekleşen ve büyük bir heyecanla başlayan karşılaşma, 60. dakikada beklenmedik bir olaya sahne oldu.
Oyun alanı savaş alanına döndü
Müsabakanın 1-1 devam ettiği dakikalarda Göbüspor tarafından yapılan bir faul, iki takım arasında gergin anların yaşanmasına neden oldu. Kısa sürede futbolcular arasındaki tartışma, kavgaya dönüşerek sahanın atmosferini tamamen değiştirdi.
Çevik kuvvet ekipleri devrede
Sahada futbolcular arasında başlayan kargaşa, çevik kuvvet ekiplerinin müdahalesi ile son buldu. Bu süreçte üç oyuncu kırmızı kartla oyun dışı bırakıldı, maçın seyri değişti.
Fair play ruhuna aykırı dakikalar
Futbolun birleştirici ruhunun zarar gördüğü bu anlar, sporseverleri hayal kırıklığına uğrattı. Futbolcuların kavgaya tutuşması, fair play ruhuna aykırı olarak nitelendirildi. Ancak, olayların yatışmasının ardından maç kaldığı yerden devam etti. Mücadele, başladığı gibi 1-1'lik skorla sona erdi ve her iki takım da sahadan bir puanla ayrıldı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.